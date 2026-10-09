Marc-Robin Wenz packt aus: Wer ist seine Lieblings-Ex?

Marc-Robin Wenz hat seinen Fans einen ungewöhnlich offenen Einblick in sein Liebesleben gewährt. In einer Fragerunde auf Instagram wollten seine Follower wissen, welche seiner Verflossenen rückblickend am besten abschneidet. "Welche deiner Exen war rückblickend die beste?", lautete die neugierige Frage, die der Realitystar nicht unbeantwortet ließ. Anstatt sich auf eine einzige Frau festzulegen, teilte er seine Antwort kurzerhand in zwei Kategorien auf: Aussehen und Charakter. In Sachen Optik macht demnach Alessa das Rennen, während Michelle menschlich ganz klar die Nase vorn hat. Damit kürt der Reality-TV-Star gleich zwei Lieblings-Ex-Freundinnen – wenn auch aus völlig verschiedenen Gründen. Ein echtes Gesamtergebnis blieb er seiner Community am Ende jedoch schuldig.

Generell, so unterstrich Marc-Robin in seinem Statement, hätten alle seine vergangenen Beziehungen sowohl positive als auch negative Facetten gehabt. "Hatten alle gute und schlechte Seiten, wie jeder Mensch. Rückblickend gibt es aber ganz klare Sieger. Optisch (Geschmackssache): Alessa. Charakter: Michelle", schrieb er auf Instagram. Besonders bemerkenswert: Trotz der Konflikte mit Alessa geriet er beim Thema Äußeres regelrecht ins Schwärmen. "Trotzdem rein optisch für mich eine der schönsten Frauen auf diesem Planeten", stellte er klar. Bei Michelle fiel sein Urteil dagegen auf der zwischenmenschlichen Ebene eindeutig aus. "Und Michelle ist halt einfach ein Schatz. Punkt aus. Sind wir uns, denke ich, alle einig", erklärte er seinen Followern. Ein Ranking, das er auf diese Weise ganz gezielt in zwei völlig unterschiedliche Sparten zerlegte.

Dass Alessandra Wichert (29) in der Schönheits-Kategorie so extrem punktet, dürfte bei vielen Fans für Erstaunen sorgen. Immerhin hatte Marc-Robin in der Vergangenheit des Öfteren betont, wie kompliziert und voller Streit die kurze Liaison für ihn war. Nach dem plötzlichen Beziehungs-Aus redete er offen über bittere Enttäuschungen, tiefe Verletzungen und mangelnden Respekt – und machte kein Geheimnis daraus, wie froh er war, diese Akte endlich schließen zu können. Auch in seiner aktuellen Antwort auf Instagram ließ er die schwierige Vorgeschichte anklingen: Von "Streit" zu sprechen, sei noch untertrieben, deutete er an. Seine Bewunderung für Alessas Aussehen trennt der Realitystar damit klar von seiner Einschätzung der gemeinsamen Zeit. Michelle hingegen bekommt von ihm ausschließlich lobende Worte – zumindest, was ihren Charakter angeht.

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Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

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TikTok / miselikmy Marc-Robin Wenz und Michelle Kaminsky

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Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Reality-TV-Bekanntheit