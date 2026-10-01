Endgültiges Aus? Viola Wedekind über "Unter uns"-Zukunft

Viola Wedekind (48) verabschiedet sich vorerst aus der Schillerallee: Ihre Figur Dana muss bei Unter uns ins Gefängnis. Nach ihren folgenschweren Entscheidungen bekommt die Ärztin nun die ernsten Konsequenzen ihres Handelns zu spüren. Für die Schauspielerin endet damit eine intensive und emotional herausfordernde Zeit in der RTL-Serie. Ob Danas Geschichte jedoch wirklich endgültig auserzählt ist, bleibt offen. Vor allem vor dem Hintergrund, ob die Daily doch noch eine Fortsetzung nach dem angekündigten Serien-Aus bekommt. Im Interview mit RTL schließt Viola ein späteres Wiedersehen definitiv nicht aus. Auf die Zukunft ihrer Rolle angesprochen, bleibt sie vage: "Wer weiß, was noch kommt", sagte sie gegenüber dem Sender. Ein Satz, der Raum für Spekulationen lässt. Fest steht nur: Vorerst heißt es Abschied nehmen von der Medizinerin, die in den vergangenen Monaten für jede Menge Aufruhr gesorgt hat.

Hinter Viola liegt eine emotional herausfordernde Handlung, auf die sie trotzdem gerne zurückblickt. Die Dreharbeiten im Studio und an den Außenschauplätzen hätten ihr große Freude bereitet, wie sie gegenüber RTL betonte: "Ich habe es geliebt." Obwohl sie bereits seit rund 25 Jahren als Schauspielerin arbeitet, habe sie während ihrer Zeit bei "Unter uns" noch einiges dazugelernt. Ähnlich wie ihre Rolle Dana für den Job als Ärztin brennt, sieht auch Viola die Schauspielerei als ihre "Berufung". Ihr persönliches Fazit: "Ich habe einfach noch mal gemerkt: Es ist nach wie vor mein Ding." Zum vorläufigen Abschied richtete sie außerdem warme Worte an die Zuschauer, von denen einige schon seit über 30 Jahren dabei sind. "Es ist wie eine Beziehung, die man eingegangen ist und die sich über die Jahrzehnte gehalten hat und weiterentwickelt hat", erklärte sie. Ihr Appell: "Bleibt dran. Bleibt dabei." Die Serie läuft montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und ist jederzeit auf RTL+ abrufbar.

Aus ihrer Zeit am Set nimmt Viola nicht nur Erinnerungen an Dana, sondern auch echte Freundschaften mit. Besonders eng wurde ihr Draht zu Kollegin Özge Delioglan: "Mit Özge hat sich wirklich eine Freundschaft entwickelt", verriet sie RTL. Praktischerweise wohnen beide in München – so blieb auch abseits der Dreharbeiten reichlich Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen. Auch mit Harun Yildirim habe sie sich "unheimlich gut" verstanden. Über ihn sagte die Schauspielerin: "Er ist so ein entspannter Mensch und sympathisch [...] und unfassbar unkompliziert." Mit Metehan Demiröz habe die Chemie vor der Kamera ebenfalls von Anfang an gestimmt. Ihre Zusammenarbeit mit dem Ensemble fasste Viola schließlich so zusammen: "Ich kann halt auch mit allen einfach total gut spielen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Viola Wedekind, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Imago Cast von "Unter Uns" beim Fantreffen im Kölner Coloneum, 11. August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Viola Wedekind, 2022