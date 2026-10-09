Kim Virginia bei Promi-BB: Anne Wünsche wünscht ihr den Sieg

Kim Virginia Grey (31) polarisiert bei Promi Big Brother derzeit wie kaum eine andere Teilnehmerin. Während viele Zuschauer ihr Verhalten in der Show kritisch beobachten, bekommt die Realitybekanntheit nun überraschend Rückendeckung von Anne Wünsche (35). Die Influencerin ist überzeugt, dass Kim mit ihrer Teilnahme genau das erreicht, was sie sich vorgenommen hat: maximale Aufmerksamkeit. In einer Instagram-Story zeigt sich Anne deshalb sogar zuversichtlich, dass Kim am Ende als Siegerin aus der Show hervorgehen könnte: "Ich würde mich nicht wundern, wenn sie als Gewinnerin rausgeht. Würde mich nicht wundern. Ich würde es ihr wünschen." Für die Dreifachmama steht fest: Kim habe mit ihrem Auftritt "alles richtig" gemacht.

Besonders beeindruckt ist Anne von Kims medialer Präsenz. Dass derzeit so viel über die 31-Jährige gesprochen wird, sei ihrer Meinung nach kein Zufall, sondern das Ergebnis einer cleveren Strategie. "Ja, du kannst sie hassen für das, was sie gemacht hat. Ich sage jetzt hier nur meine Meinung", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar, bevor sie nachlegt: "Diese Frau hat einfach Marketing komplett studiert." Aus Annes Sicht könnte ausgerechnet der massive Gegenwind für Kim zum Erfolgsfaktor werden. "Sie verdient genauso wie ich mit diesem ganzen Hate und dem ganzen Shitstorm einfach eine Menge Kohle und vor allem Aufmerksamkeit. Der Hate hat sie erfolgreich gemacht. Die ganzen Hater haben sie erfolgreich gemacht", erklärt Anne.

Dass Kim bei den Zuschauern für reichlich Gesprächsstoff sorgt, zeichnete sich allerdings schon vor dem Start der Staffel ab. Bereits die Nachricht, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Nikola Grey (30) in den Container zieht, löste zahlreiche kritische Reaktionen aus. Unter den Instagram-Posts zur Besetzung kündigten einige Fans sogar an, wegen des Reality-TV-Paares nicht einschalten zu wollen. Manche Nutzer gingen sogar so weit, erstmals komplett auf eine Staffel des beliebten Formats zu verzichten. Ob die große Aufmerksamkeit am Ende tatsächlich zum Vorteil für Kim wird und Anne mit ihrer Prognose richtig liegt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die täglichen Live-Shows von "Promi Big Brother" laufen um 20:15 Uhr auf SAT.1 und im kostenlosen Livestream bei Joyn.

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Collage: Joyn / Marc Rehbeck, Instagram / annewuensche.backup Collage: Kim Virginia Grey und Anne Wünsche

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner