Leukämie: Eren Dinkci gibt Gesundheitsupdate zu Freundin

Eren Dinkci (24) gibt jetzt einen neuen Einblick in den Gesundheitszustand seiner Freundin Cinja. Im Gespräch mit Bild berichtet der Fußballprofi, dass die 23-Jährige, die an akuter lymphatischer Leukämie erkrankt ist, nach einem weiteren Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause ist und inzwischen ihren zweiten Behandlungszyklus begonnen hat. Im Rahmen einer Immuntherapie bekommt sie derzeit rund um die Uhr ein Medikament verabreicht. Zwar hat Cinja mit Nebenwirkungen zu kämpfen, doch die Therapie schlägt laut ihrem Partner bislang an. Ihren aktuellen Zustand beschreibt Eren als "recht gut". Auch bei der Suche nach einem möglichen Stammzellenspender gibt es Fortschritte: Zwei potenzielle Spender sollen laut Eren zu jeweils 90 Prozent mit Cinja übereinstimmen. Eine Spende sei derzeit zwar nicht notwendig, könnte bei einem ungünstigen Verlauf jedoch infrage kommen.

Nach weiteren Untersuchungen soll bis Ende März ein dritter Behandlungszyklus folgen, anschließend stehen regelmäßige Kontrollen an. Eren versucht derweil, seiner Partnerin so gut wie möglich zur Seite zu stehen. Dafür setzte der Stürmer sogar mit dem Training aus und verpasste ein Testspiel. Dass er dadurch nicht bei seiner Mannschaft sein konnte, beschäftigte ihn durchaus. Gleichzeitig hat sich seine Sicht auf die Prioritäten im Leben verändert: "Es gibt Wichtigeres als Fußball. Mir ist das erst spät bewusst geworden." Im Alltag greifen ihnen zudem Familie und Freunde unter die Arme und übernehmen etwa Fahrten ins Krankenhaus, da Cinja derzeit nicht selbst Auto fahren darf. "Es ist Gold wert, Familie und Freunde zu haben, die uns so unterstützen", betont Eren.

Im April hatten die beiden Cinjas Erkrankung erstmals öffentlich gemacht. Vor wenigen Wochen berichtete der Fußballer bereits, dass seine Freundin den ersten Behandlungszyklus in Freiburg abgeschlossen habe und ihre Therapie anschließend in Bremen fortsetzen sollte, wo auch ihre Familie und Freunde leben. Der Alltag der beiden wird weiterhin von strengen Vorsichtsmaßnahmen bestimmt, um Cinja vor Infektionen zu schützen. Weil Eren aktuell selbst leicht kränkelt, schlafen die beiden sogar getrennt, wie er Bild erzählt. Trotz der Belastung gibt es für das Paar neben "sehr, sehr schlimmen Tagen" auch immer wieder schöne Momente. Besonders die Stärke seiner Freundin gibt Eren Hoffnung: "Mir macht viel Mut und Hoffnung, wenn man sieht, wie viel Kraft sie hat. Und das nach allem, was sie schon überstanden hat."

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Imago Eren Dinkci beim Training des SC Freiburg im Europa-Park-Stadion

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TikTok / cinjaalice Eren Dinkci mit Freundin Cinja, Juli 2026

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