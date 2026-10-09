Michael Johnston bestätigt Beziehung während Dankesrede

Michael Johnston (30) ist offenbar wieder glücklich vergeben! Der Schauspieler hat erstmals öffentlich bestätigt, dass es einen neuen Mann in seinem Leben gibt. Für diese schöne Neuigkeit wählte der Filmstar einen ganz besonderen Anlass: Bei den Virgin Atlantic Attitude Awards 2026 in London wurde er für seine Darstellung der Figur Bear im erfolgreichen Horrorfilm "Obsession" mit einem Filmpreis geehrt. Während seiner Dankesrede nutzte Michael die Gelegenheit, um sich bei seinen Liebsten für deren Unterstützung zu bedanken. Dabei erwähnte er auch seinen Partner, der ihn zu der Veranstaltung begleitet hatte. "Ich weiß, dass ich das nicht allein geschafft hätte. Ich bin hier mit meiner Mutter, meinem Onkel und meinem Partner. Ich liebe euch alle so sehr", erklärte der Schauspieler laut Just Jared vor den anwesenden Gästen. Neben seinem Freund waren somit auch seine Mutter und sein Onkel vor Ort, um den besonderen Erfolg gemeinsam mit ihm zu feiern.

Wer der neue Mann an Michaels Seite ist, verriet der "Obsession"-Star allerdings nicht. In seiner Rede nannte er weder den Namen seines Partners noch weitere Einzelheiten über die Beziehung. Dabei war der Schauspieler in der Vergangenheit durchaus offen mit seinem Privatleben umgegangen und hatte auch in den sozialen Medien Einblicke in seine Partnerschaften gewährt. In den vergangenen Jahren scheint sich das jedoch geändert zu haben. Mittlerweile hält Michael sein Liebesleben auf Instagram weitgehend unter Verschluss. Besonders seit der Premiere von "Obsession" beim Toronto International Film Festival im Jahr 2025 konzentriert er sich auf seinem Profil nahezu ausschließlich auf berufliche Inhalte. Gemeinsame Fotos mit einem Partner sind dort seither nicht mehr zu finden. Ob der Schauspieler nach seiner öffentlichen Erwähnung bei den Attitude Awards künftig wieder mehr von seinem Liebesglück zeigen wird, bleibt abzuwarten.

Schon vor seiner aktuellen Beziehung war Michael mit einem Mann liiert. Etwa zwischen 2022 und 2024 war er mit dem Filmemacher und Autor Anthony Sellitti zusammen. Mittlerweile scheinen die beiden einander nicht mehr zu folgen und haben die meisten gemeinsamen Beiträge von ihren Profilen gelöscht. Einige Erinnerungen an ihre damalige Beziehung sind im Netz allerdings noch zu finden. So veröffentlichte "Teen Wolf"-Darsteller Colton Haynes einst ein Foto, das Michael und Anthony während eines gemeinsamen Paris-Trips eng aneinandergekuschelt zeigt. Auch beruflich hatten die beiden miteinander zu tun. Anthony war an der Produktion von Michaels Musikvideo zum Song "Gravity" beteiligt, in dem eine queere Liebesgeschichte im Mittelpunkt steht.

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Imago Michael Johnston, Schauspieler

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Imago Inde Navarrette als Nikki und Michael Johnston als Bear in "Obsession" (2026), Los Angeles

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Getty Images Michael Johnston bei der Special Screening von Focus Features' "Obsession" im Hollywood Legion Theater in Los Angeles