Kourtney Kardashian kontert sympathisch gegen Jennifer

Kourtney Kardashian (47) hat auf einen überraschenden Seitenhieb von Jennifer Lawrence (36) reagiert. Jennifer hatte Kourtney im vergangenen November bei einem Lügendetektortest von Vanity Fair als "nerviger denn je" bezeichnet. Ganz so hart wollte die Schauspielerin ihre Worte offenbar aber nicht stehen lassen: Anschließend schickte sie Kourtney eine versöhnliche E-Mail. Darin erklärte sie ihre direkte Art laut "The Kardashians" mit ihrer Verbundenheit zur berühmten Familie: "Ich habe einfach das Gefühl, eine deiner Schwestern zu sein." Kourtney nahm sowohl die Kritik als auch die anschließende Nachricht gelassen und mit Humor. Beim erneuten Ansehen des Clips sei ihr klar geworden, dass die Aussage halb so wild war: "Oh, eigentlich ist es gar nicht so schlimm."

Jennifer hatte bei dem Lügendetektortest auch erklärt, was sie an Kourtneys Auftritten in der siebten Staffel störte. "Alles muss eine Ankündigung sein. 'Ich werde keine Outfits mehr tragen.' Trag einfach, was du willst. Mach keine Ankündigung daraus. Oder: 'Ich habe keinen Fernseher in meinem Zimmer.' Dann schau einfach nicht fern. Hör auf, es anzukündigen", wetterte sie gegenüber Vanity Fair. Auf den angeblichen Schwesternstatus der Schauspielerin reagierte Kourtney im Gespräch mit Simon mit einem Augenzwinkern: "Ich sagte zu meiner Mutter: 'Okay, sie hält sich für eine meiner Schwestern, dann schlage ich verdammt noch mal die Scheiße aus ihr raus.'" Mit Blick auf ihren legendären Streit mit Kim Kardashian (45) legte sie nach: "Ich meinte: 'Lad sie ein, und dann können wir – ich gehe auf sie los, als wäre sie meine Schwester.'" Trotzdem betonte sie, die Nachricht sei "so nett" gewesen. Geantwortet habe sie noch nicht, plane aber den Satz: "Wenn du das nächste Mal vorbeikommen willst, können wir es im Kourtney-und-Kim-Stil austragen."

Ganz spurlos ging die Spitze allerdings nicht an Kourtney vorbei. In der Show erklärte sie, dass Jennifers Nachricht sie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt erreichte: "Es war auch eine sensible Woche, als sie die Nachricht geschickt hat. Ich hatte das Gefühl, dass unsere Show ausgestrahlt wurde und sich alle gegen mich verbündet haben", erklärte Kourtney bei "The Kardashians". Zwischen Jennifer und der Kardashian-Jenner-Familie besteht allerdings schon seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Kris Jenner (70) war 2019 sogar Gast bei der Hochzeit der Schauspielerin mit Cooke Maroney (42). Auch Kourtneys Verweis auf Kim hat einen bekannten Hintergrund: Die beiden Schwestern gerieten in einer 2020 ausgestrahlten Folge ihrer Realityshow so heftig aneinander, dass der Streit körperlich eskalierte. Ihre jetzigen Aussagen über Jennifer waren hingegen humorvoll gemeint.

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Mai 2022

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, MJ und Kris Jenner