Umstyling zu einer Frau: Olympiasieger Tom Daley geht viral

Tom Daley (32) hat sich einer Verwandlung unterzogen, die ihn im Netz gerade zum Gesprächsthema macht. Der britische Olympiasieger und frühere Turmspringer ließ sich in Los Angeles von Umstylingprofi Plastique Tiara, mit bürgerlichem Namen Trần Nguyễn Thanh Đức, in die glamouröse Kunstfigur Lady Godiva verwandeln. Das Video des Makeovers kursiert seit Dienstag auf Instagram und entwickelte sich dort rasant zum viralen Hit: Mehr als sechs Millionen Aufrufe und fast 200.000 Likes kamen bereits zusammen. Auch eine Version auf Toms eigenem Account wurde bereits millionenfach angesehen. Dort präsentierte der frühere Turmspringer weitere Aufnahmen seines femininen Looks, der ihn selbst offenbar völlig verblüffte. Zu den Bildern schrieb er auf Instagram: "Willkommen auf der Bühne... Lady Godiva – sie ist eine wirklich gute Turmspringerin. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das bin!" Mit langer blonder Mähne, auffälligem Make-up und einem schimmernden Outfit ist der 32-Jährige darin kaum wiederzuerkennen.

Für sein Umstyling holte sich Tom prominente Unterstützung an seine Seite. Plastique Tiara ist für besonders aufwendige Verwandlungen bekannt und hat knapp fünf Millionen Follower auf Instagram [Stand: 8. Oktober 2026, 12:30 Uhr]. Besonders euphorisch fiel die Reaktion von Toms Ehemann Dustin Lance Black aus, der es sich nicht nehmen ließ, den Beitrag zu kommentieren. "Oh mein Gott, ich bin jetzt hetero. Ich meine, du bist verdammt noch mal wunderschön. Ich verstehe gar nicht, was mit mir passiert. Ich wusste immer, dass du eine wunderschöne Frau abgeben würdest. Aber das hier ist außergewöhnlich", schwärmte er unter dem Instagram-Post. Tom beendete seine aktive Laufbahn als Turmspringer vor zwei Jahren. Seit seinem Abschied vom Profisport ist der frühere Olympiasieger und Weltmeister verstärkt im Fernsehen sowie als Influencer zu sehen. Auch dort verfügt er über eine große Reichweite: Rund 3,7 Millionen Menschen folgen ihm auf der Social-Media-Plattform.

Privat ist Tom seit 2017 mit dem Drehbuchautor Dustin verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder und leben in Los Angeles. Im Mai feierte das Paar seinen neunten Hochzeitstag – zu diesem Anlass holte der Sportler bislang unveröffentlichte Aufnahmen von der Trauung auf Instagram hervor. Zu sehen war unter anderem ein Spaziergang durch den Garten des Bovey Castle Hotels im Dartmoor-Nationalpark. Dort hatte das Paar damals geheiratet. Neben dem romantischen Motiv postete Tom auch einen Schnappschuss, der beide in Anzügen an Pissoirs zeigte. Worauf ihre Beziehung fußt, verriet Tom im vergangenen Jahr gegenüber Us Weekly. "Wir sind beide große Träumer. Ich glaube, das war das Wichtigste für uns: dass wir uns gegenseitig so sehr unterstützen", erklärte er damals.

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Instagram / tomdaley Tom Daley beim Umstyling zu einer Frau, Oktober 2026

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Getty Images Tom Daley bei einer Exklusiv-Vorführung seiner Doku "Tom Daley 1.6 Seconds" in London

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Getty Images Dustin Lance Black und Tom Daley bei den GAY Times Honours Awards 2022