"Einfach wieder verletzt": Rebecca Ries hat Liebeskummer

Rebecca Ries (31) durchlebt derzeit offenbar eine schwere emotionale Phase. In ihrer Instagram-Story wandte sich die Influencerin unter Tränen an ihre Community und verriet, dass sie aktuell unter Liebeskummer leidet. Nach eineinhalb Jahren als Single hatte sie sich erstmals wieder auf einen Menschen eingelassen und zugelassen, dass ihr jemand näherkommt. Doch statt eines glücklichen Neuanfangs folgte offenbar eine schmerzhafte Enttäuschung. Die neue Bekanntschaft habe Rebecca verletzt – möglicherweise sei sie sogar geghostet worden. Besonders schwer fällt ihr die Situation, weil sie sich nach ihrer vergangenen Trennung lange davor geschützt hatte, erneut Gefühle für jemanden zu entwickeln. Dass sie nun ausgerechnet bei ihrem ersten Versuch, wieder Vertrauen zu fassen, enttäuscht wurde, nimmt die Reality-TV-Bekanntheit sichtlich mit. Wie sehr sie die Erfahrung belastet, wurde während ihrer emotionalen Schilderung vor der Kamera deutlich.

In ihrer Story sprach Rebecca offen darüber, wie sehr sie die jüngsten Ereignisse getroffen haben. "Wisst ihr, was das Härteste ist? Wenn man eineinhalb Jahre Single ist, nichts und niemanden an sich rangelassen hat und dann öffnet man sich einem Menschen und wird einfach wieder verletzt. Oder man wird geghostet oder keine Ahnung", erklärte sie ihren Followern. Anschließend machte die Influencerin deutlich, weshalb sie sich nach ihrer letzten Beziehung so lange emotional zurückgezogen hatte: "Deswegen weiß ich auch ganz genau, warum ich mich eineinhalb Jahre nach meiner Trennung verschlossen habe und niemanden an mich rangelassen habe – damit genau das hier nicht passiert. Weil ich auf sowas einfach absolut keine Lust habe und keinen Nerv." Um wen es sich bei der Person handelt, der Rebecca nach so langer Zeit wieder ihr Vertrauen geschenkt hatte, ließ sie offen. Auch nähere Einzelheiten darüber, was zwischen den beiden vorgefallen ist, teilte sie nicht mit. Ihre Worte machten jedoch deutlich, wie sehr sie sich davor gefürchtet hatte, nach ihrer langen Zeit als Single erneut verletzt zu werden.

Bereits vor etwa sieben Monaten hatte Rebecca ihren Fans einen Einblick in ihre Gedanken über die Liebe gegeben. Damals saß sie gemeinsam mit einer Freundin auf dem Boden und spielte mit ihrem Sohn Marek, als sie plötzlich über ihre eigene Zukunft nachdachte. Besonders die Vorstellung, möglicherweise niemals zu heiraten, beschäftigte sie. Der Gedanke, womöglich keine eigene Hochzeit zu feiern und nie zu erfahren, wie es sich anfühlt, verheiratet zu sein, stimmte sie sichtlich traurig. Mit ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt sich Rebecca nun erneut von ihrer verletzlichen Seite. Einerseits scheint sie sich nach einer liebevollen Verbindung zu sehnen, andererseits fällt es ihr nach den vergangenen Enttäuschungen offenbar schwer, sich emotional auf einen neuen Menschen einzulassen.

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RTL / Africa Vumazonke Rebecca Ries, "Prominent getrennt"-Kandidatin

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Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit