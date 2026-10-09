Dating als Mama: Samira sorgt sich um Yeliz Kocs Liebesleben

Wie lässt sich die Suche nach einem neuen Herzblatt eigentlich mit dem durchgeplanten Alltagschaos einer jungen Mutter vereinbaren? Mit dieser Frage befasst sich Samira Yavuz (32) in der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "Main Character Mode" – und nimmt dabei speziell das Liebesleben von Realitykollegin Yeliz Koc (32) unter die Lupe, die mit Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) die fünfjährige Tochter Snow hat. "Wie ist das eigentlich für Yeliz? Schafft sie es, zu daten oder schafft sie es, einen neuen Partner kennenzulernen?", überlegt Samira am Mikrofon. Auslöser für ihre Gedanken ist die brandneue Beziehung von Jimi, den sie jüngst gemeinsam mit seiner neuen Flamme Diana auf dem Oktoberfest in München antraf.

Bei der Betreuung von Töchterchen Snow sieht Samira ein klares Ungleichgewicht: Die Fünfjährige residiert nach ihrer Einschätzung überwiegend bei Mutter Yeliz, während Jimi seine Vaterpflichten eher im Schongang abzuwickeln scheint. Genau in dieser Schieflage wittert die Podcasterin den entscheidenden Vorteil für den schauspielernden Ex-Teenieschwarm: "Man hat in der Doku gesehen, dass er nicht wahnsinnig viel Zeit mit Snow investiert. Insofern fühlt er sich wahrscheinlich ganz normal Single. Das 'Papa' ist wahrscheinlich eingeklammert für die Besuchszeiten bei seiner Tochter." Während Jimi also ungehindert durch die Datingwelt tingeln konnte, weiß Samira aus eigener Praxis, wie schwierig sich das Kennenlernen neuer potenzieller Partner mit eigener Rasselbande gestaltet. "Mein Leben ist so voll mit meinen Kindern", stöhnte sie ins Mikrofon. "Daten mit Kindern, wenn man Mutter ist, ist ganz was anderes."

Mit ihrem eigenen Ex-Partner Serkan Yavuz (33) läuft das Co-Parenting der gemeinsamen Töchter Nova und Valea nach eigener Aussage immerhin wie am Schnürchen. Einen starren Schichtplan gebe es bei den beiden Realitystars nicht, stattdessen stimmten die beiden einzelne Tage oder auch Wochen kurzfristig miteinander ab. Zwar liege der Hauptwohnsitz der Sprösslinge bei ihr, doch fordere Serkan seine Papazeit regelmäßig ein. Mittlerweile genießt Samira die sturmfreie Zeit sogar ohne schlechtes Gewissen: "Ich weiß nicht, ob das jetzt Bad Mom Alert ist, aber ich kann mittlerweile super loslassen", verriet die 32-Jährige lachend.

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Imago Samira Yavuz und Yeliz Koch in Wuppertal, Mai 2025

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea