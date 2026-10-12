Auffällige Werte: Anna Heiser sorgte sich wegen Laborfehler

Anna Heiser (36) und ihre Familie können endlich aufatmen. Nachdem sich die zweifache Mutter und ihr Mann Gerald tagelang Sorgen um eines ihrer Kinder gemacht hatten, gibt es nun Entwarnung. Eine erneute ärztliche Untersuchung ergab, dass die zuvor auffälligen Werte offenbar auf einen Laborfehler zurückzuführen waren und kein gesundheitliches Problem vorliegt. Die erleichternde Nachricht teilte der Realitystar am Samstag in ihrer Instagram-Story mit. "Gestern haben wir endlich die Ergebnisse der erneuten Untersuchungen unseres Kindes bekommen. Gott sei Dank konnten die Ärzte Entwarnung geben", schrieb Anna an ihre Follower. Rund eine Woche lang hatten sie und Gerald auf Gewissheit gehofft und um die Gesundheit ihres Nachwuchses gebangt. Welches ihrer beiden Kinder untersucht werden musste, verriet die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin allerdings auch diesmal nicht. Diese Information möchte das Paar weiterhin privat halten.

Wie sehr die vergangenen Tage Anna und ihre Familie belastet haben, machte die Auswanderin deutlich. "Die auffälligen Werte waren auf einen bestätigten Laborfehler zurückzuführen", erklärte sie. Die falschen Befunde hätten ihnen "eine Woche voller wahnsinniger Angst" beschert, die sie nun erst einmal verarbeiten müsse. Was genau untersucht wurde, möchte die zweifache Mutter allerdings weiterhin für sich behalten. "Mir ist bewusst, dass viele gerne erfahren würden, was genau hinter unserer Sorge steckte. Doch die medizinischen Details bleiben bei uns", betonte Anna. Nach der emotionalen Achterbahnfahrt wolle sich die Familie nun vor allem erholen und wieder zur Ruhe kommen. "Wir sind einfach nur froh, dass dieser Albtraum für uns vorbei ist und wir es hoffentlich nie wieder durchmachen müssen. Jetzt möchten wir durchatmen, dankbar sein und dieses Kapitel abschließen", schrieb sie erleichtert.

Wie groß Annas Sorgen um ihr Kind waren, hatte sie ihren Fans bereits vor der Entwarnung in einem emotionalen Video gezeigt. Unter Tränen meldete sich der "Bauer sucht Frau"-Star aus ihrem Auto, das sie extra in der obersten Etage eines Parkhauses abgestellt hatte, damit ihre Kinder nichts von ihrer Verzweiflung mitbekamen. "Ich mache mir einfach nur Sorgen um mein Kind", erklärte sie weinend und stellte klar: "Nein, verdammt, es ist nicht alles gut." Doch statt ausschließlich auf Mitgefühl stieß Anna nach eigenen Angaben auch auf eine "Welle an Hass und Unverständnis". Die verletzenden Reaktionen gingen ihr offenbar so nahe, dass sie zwischenzeitlich sogar überlegte, die spätere Entwarnung nicht mehr öffentlich zu machen. Inzwischen hat die Influencerin das Video gelöscht, um sich nach den belastenden Tagen nicht weiter mit negativen Kommentaren auseinandersetzen zu müssen.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

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Instagram / annaheiser Anna Heiser und Alina, Juli 2026

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annaheiser Anna Heiser im Oktober 2026