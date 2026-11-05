Anna Heiser wehrt sich gegen Hass und geht zur Polizei

Anna Heiser (36) hat endgültig die Nase voll: Nach Jahren voller Anfeindungen im Netz wehrt sich der Realitystar zum ersten Mal mit rechtlichen Mitteln. Wie Anna jetzt auf Instagram erzählte, hat sie bei der Polizei im polnischen Kartuzy Anzeige wegen Beleidigung erstattet. Auslöser waren zahlreiche Instagram-Botschaften, in denen Anna unter anderem als "dumm" und "blöde Kuh" beschimpft wurde. Nach ihren Angaben stammen die aktuell veröffentlichten Angriffe allesamt von derselben Person. Die gezeigten Nachrichten seien zudem nur ein Ausschnitt aus dem, was ihr der betreffende Account im Laufe des vergangenen Jahres geschickt habe. Mit dem Weg zur Polizei zieht Anna nun ganz bewusst eine Grenze. In ihrem Instagram-Beitrag machte Anna deutlich, dass ein öffentliches Profil keinen Freifahrtschein für verbale Attacken darstelle: "Sichtbarkeit ist keine Einladung zu Beleidigungen." Damit setzt sie nach Jahren wiederkehrender Hassnachrichten erstmals auf rechtliche Schritte.

Dass sich so viel angesammelt hat, ist Anna nach eigenen Worten erst spät aufgefallen. Viele der Nachrichten seien nämlich zunächst im Spamordner gelandet. Erst als sie sich den kompletten Chatverlauf vornahm, wurde ihr das ganze Ausmaß bewusst, und das habe sie erschreckt. Zwar blockiere der Realitystar entsprechende Accounts regelmäßig, doch diesmal wolle sie dem Absender deutlich zeigen, dass solche Angriffe nicht folgenlos bleiben. Bisher hatte Anna nach eigenen Angaben auf eine Anzeige verzichtet, weil sie davon ausging, dass die Polizei wichtigere Aufgaben zu erledigen habe. Inzwischen sehe sie das anders: Das sei kein Grund, jede Beleidigung einfach hinzunehmen. "Doch hinter jedem Profil sitzt ein Mensch. Und jedes 'Senden' ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die Konsequenzen hat", schrieb sie. Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren vielen freundlichen Followern, die sie teilweise schon seit Jahren begleiten, mit ihr lachen und mitfühlen.

Anna Heiser gewährt ihrer Community nach eigenen Angaben bereits seit 2017 Einblicke in ihren Alltag. Seitdem werde sie immer wieder mit abwertenden Kommentaren und persönlichen Beleidigungen konfrontiert. Schon einige Monate vor ihrer Anzeige hatte Anna öffentlich darüber gesprochen, wie sehr sie die langjährigen Hassbotschaften belasten. Die Angriffe bezogen sich demnach unter anderem auf ihr Aussehen und ihre polnische Herkunft. Auch ihre Beziehung wurde zur Zielscheibe von Unterstellungen. Bekannt wurde Anna durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Bauer sucht Frau. Seit ihrem Auftritt in der TV-Sendung steht sie deutlich stärker in der Öffentlichkeit. Auf Social Media berichtet sie seitdem regelmäßig aus ihrem Privatleben und lässt ihre Fans an vielen Momenten teilhaben.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, Juni 2026

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Imago Anna Heiser bei der Dawid Tomaszewski Präsentation "Excess In Elegance" während der Berlin Fashion Week im Kunstgewerbemuseum

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