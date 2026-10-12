"Bin dabei": Claudia Obert bewirbt sich fürs Dschungelcamp

Claudia Obert (65) will ins Dschungelcamp! In einem Instagram-Clip mit Ex-Camper Stephen Dürr (52) erklärt die Unternehmerin jetzt, dass sie sich den Herausforderungen im australischen Busch stellen würde. Bereits während der vergangenen Staffel war die Hamburgerin vor Ort, allerdings nicht als Kandidatin, sondern als Begleitung von Eva Benetatou (34). Der Blick hinter die Kulissen scheint ihre Lust auf das Abenteuer nun geweckt zu haben. "Sag Bescheid bei RTL", fordert Claudia Stephen in dem Video auf. "Egal, Schlangen, Ratten, Mäuse, egal. Selbst wenn ich fünf Tode sterbe, ich geh mit dir in den Dschungel."

Ihre Bewerbung richtet die Unternehmerin in dem Instagram-Clip direkt an die Verantwortlichen der Sendung. "Also, Leute. Ich bin beim Dschungel dabei. Ich sollte mich anmelden. Ihr wolltet euch nicht mehr melden, weil ich immer Nein gesagt habe. Aber jetzt geht's los. Ich bin dabei", verkündet sie selbstbewusst. Auch vor den berüchtigten Dschungelprüfungen will sie offenbar nicht zurückschrecken: "Und ich scheue nicht diese üblen Nahrungsaufnahmen und die Hoden und das ganze Ungeziefer wird geschluckt." Ganz ohne Komfort möchte Claudia die Reise ans andere Ende der Welt allerdings nicht antreten – Zigaretten und Champagner sollen ihr ins Camp geliefert werden.

Damit scheint Claudia ihre Ansprüche zumindest ein wenig heruntergeschraubt zu haben. Während sie inzwischen lediglich Zigaretten und Champagner fordert, hatte sie zuletzt in einem Interview mit Promiflash noch ganz andere Bedingungen auf ihrem Zettel. "Ich hätte auch Lust auf den Dschungel, wenn die das Menü ändern", erklärte die Reality-Bekanntheit Anfang des Jahres. Auch mit der Location war sie nicht ganz zufrieden: Statt im australischen Busch würde sie ihre Zelte lieber in "St. Tropez oder auf St. Barts" aufschlagen. Ob Claudia tatsächlich schon bald im Dschungel zu sehen sein wird, bleibt also noch abzuwarten. Stephen würde sie im Fall einer tatsächlichen Teilnahme jedenfalls sofort begleiten. Auf Claudias Ankündigung antwortet der Schauspieler kurzerhand: "Perfekt, ich bin deine Begleitung."

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Imago Claudia Obert bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

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Imago Eva Benetatou und Claudia Obert vor dem Abflug zur RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" am Frankfurter Flughafen

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Imago Claudia Obert, Reality-TV-Bekanntheit

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