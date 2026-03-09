Dschungelcamp-Teilnahme? Claudia Obert stellt Bedingungen

Claudia Obert (64) hat schon viele Reality-TV-Formate mitgemacht und ist mittlerweile ein echter Profi, wenn es um das Genre geht. Doch eine Show hat die Unternehmerin bisher noch nicht in ihrem Portfolio: das Dschungelcamp. Jetzt verrät sie im Interview mit Promiflash, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, ins Dschungelcamp zu gehen – allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen. "Ich hätte auch Lust auf den Dschungel, wenn die das Menü ändern. Und die Ortschaft, wenn das in St. Moritz ist oder in St. Tropez oder auf St. Barts, wenn die da irgendwelche Geschichten erzählen", so die Reality-TV-Bekanntheit.

Im Gespräch macht Claudia außerdem klar, dass ihre TV-Planung stark von der Tagesform abhängt. "Also, das kommt auf meine Stimmung an", erklärt sie im Promiflash-Interview. Mit ihrem typischen Humor deutet die 65-Jährige an, dass sie sich eher zwischen Champagner, Luxushotels und Beachclubs sieht als zwischen Reis und Bohnen im Urwald. Gleichzeitig betont sie, wie voll ihr Terminkalender mit TV-Anfragen mittlerweile ist. "Und es gibt ja jeden Tag irgendwie ein neues Format, wo man angefragt wird. Also für alle Altersgruppen, für alle, die redegewandt sind, nicht so redegewandt sind", erzählt die TV-Persönlichkeit.

Ein bisschen Dschungel-Erfahrung konnte Claudia in diesem Jahr schon sammeln: Sie begleitete offiziell Eva Benetatou (33), die sich im Dschungelcamp versuchte. Ihre Reise musste sie jedoch plötzlich abbrechen. "Es gab einen schweren Krankheitsfall in der Familie von Max. Deshalb fliege ich jetzt mit ihm zurück", erklärte sie damals gegenüber der Zeitung Bild. Die Rückreise mit ihrem Partner Max Suhr (27) wurde zwar kurzfristig organisiert – hatte aber offenbar auch finanzielle Konsequenzen: Laut Begleitervertrag werden nur Flüge nach dem offiziellen Finale übernommen, sodass Claudia den Flug wohl selbst zahlen musste. Die Summe: rund 5.000 Euro.

Imago Claudia Obert, März 2026

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im März 2023

Imago Eva Benetatou und Claudia Obert vor dem Abflug zur RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" am Frankfurter Flughafen