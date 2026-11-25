Kevin Schäfer könnte schon bald mit Kakerlaken, Ekelprüfungen und Lagerkoller zu tun haben! Der Realitystar soll 2027 für die 20. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nach Australien reisen und dort sein Glück im Dschungelcamp versuchen. Das will zumindest der Berliner Kurier erfahren haben. Demnach gehört der Kölner zum Kandidatenkreis der Jubiläumsstaffel. Außerdem soll er bereits seine Koffer für den Trip in den australischen Busch packen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht: RTL hat eine Teilnahme des Kölners bislang nicht bestätigt. Sollte Kevin tatsächlich Teil der Jubiläumsstaffel werden, dürfte er sich im Camp kaum zurückhalten. Aus seinen bisherigen Realityformaten ist der TV-Star für direkte Kommentare und eine spitze Zunge bekannt. Damit könnte er nicht nur bei den gemeinsamen Mahlzeiten, sondern auch beim täglichen Zusammenleben mit den anderen Kandidaten für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Ganz allein wäre Kevin bei dem Abenteuer aber offenbar nicht. Nach Bild-Informationen soll auch Serkan Yavuz (33) für das Dschungelcamp 2027 eingeplant sein. Der Realitystar hatte entsprechende Gerüchte zuvor noch öffentlich heruntergespielt. Darüber hinaus fallen weitere bekannte Namen: Schlagersängerin Michelle (54) sowie die Schauspielerinnen Isabell Horn (42) und Mimi Fiedler (51) als mögliche Kandidatinnen gehandelt. Auch Nico Legat (28) soll zum Kandidatenkreis gehören. Für ihn wäre das Format kein unbekanntes Terrain, denn sein Vater Thorsten Legat (58) war selbst schon im australischen Dschungel zu sehen. Ob einer oder mehrere der Genannten tatsächlich in den australischen Busch ziehen, bleibt vorerst offen. RTL hält sich zur vollständigen Besetzung weiterhin bedeckt. Hinter den Kulissen sollen die Vorbereitungen auf die Jubiläumsstaffel der Realityshow jedoch bereits laufen.

Bei Nico hatte das Dschungel-Gerücht noch aus einem anderen Grund für Gesprächsstoff gesorgt: Der errechnete Geburtstermin seines ersten gemeinsamen Kindes mit seiner Partnerin sollte laut dem Bericht wohl genau in die zwei Wochen des Camps fallen. Ein möglicher Einzug hätte damit ausgerechnet mit der Geburt zusammenfallen können. Einige Leser hatten sich davon allerdings wenig überrascht gezeigt. "Leute, aber mal ehrlich, haben wir von Nico als werdendem Vater was anderes erwartet? Nein", hatte ein Nutzer unter einem Promiflash-Beitrag geschrieben. Auch unabhängig von der möglichen Terminüberschneidung war Nicos Name bei einigen Fans auf wenig Begeisterung gestoßen. "Dschungelcamp schafft sich ab", hatte ein Kommentar gelautet. Ein anderer Nutzer hatte gefragt: "Was ist aus RTL nur geworden?" Ein weiterer Zuschauer hatte vor allem die vermeintliche Kandidatenauswahl kritisiert: "Aber es sieht so aus, als hätte RTL aus den Fehlbesetzungen in diesem Jahr kein bisschen was gelernt." Dabei ist Nicos Teilnahme weiterhin nur ein Gerücht gewesen.

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RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

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Imago Kevin Schäfer bei der Premiere von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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