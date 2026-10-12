"#CoupleChallenge": Umut Tekin kippt Rafi & Sam Becher über

In der zweiten Folge von #CoupleChallenge eskaliert der Streit zwischen Umut Tekin (29), Sam Dylan (35) und Rafi Rachek (36). Nach einer ohnehin schon hitzigen Nominierung sucht Umut das Gespräch mit den beiden und will wissen, warum sie in Auseinandersetzungen immer wieder das Aussehen anderer Teilnehmer thematisieren. Eine sachliche Klärung bleibt jedoch aus: Stattdessen schaukelt sich der Streit weiter hoch, bis Umut zu einem Becher greift und dessen Inhalt über Sam und Rafi schüttet. Sam reagiert prompt und wirft seinerseits einen Becher in Umuts Richtung. Aus dem Versuch, offene Fragen zu klären, wird eine gegenseitige Becherattacke vor laufenden Kameras.

Vor allem Rafi lenkt die Konfrontation auf die gemeinsame Vergangenheit. Er erinnert Umut an dessen Verhalten bei Das Sommerhaus der Stars und hält ihm seine damaligen Aktionen vor. Umut weist die Vorwürfe jedoch nicht einfach zurück, sondern dreht den Spieß um und fordert seinerseits eine Entschuldigung – dafür, dass Rafi ihm damals ein Glas übergeschüttet habe. Doch statt einer Versöhnung folgt die nächste Eskalation: Umut überschüttet beide Kontrahenten mit Flüssigkeit, Sam setzt zum Gegenangriff an. Die Fronten zwischen Umut auf der einen sowie Sam und Rafi auf der anderen Seite verhärten sich zunehmend.

Wie es zwischen Umut, Sam und Rafi weitergeht, bleibt abzuwarten. Klar ist: Der Streit ist noch lange nicht beigelegt. Bereits vor rund einem Monat hatte Sam in einer Instagram-Story schwere Vorwürfe gegen Umut erhoben und erklärt, Anzeige gegen ihn erstattet zu haben. Ende Juli soll es nach Sams Darstellung zu "körperlicher Gewalt durch Umut" gekommen sein. Genauere Angaben machte er nicht, erklärte jedoch, der mutmaßliche Vorfall habe sich "vor mehreren Zeugen" ereignet. Zudem sprach Sam von laufenden polizeilichen Ermittlungen. Unabhängig bestätigt wurden diese Angaben zu diesem Zeitpunkt nicht. Eine öffentlich bekannte Stellungnahme Umuts zu den Vorwürfen lag damals ebenfalls nicht vor.

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Imago Umut Tekin beim BILD-Renntag, Mai 2026

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RTLZWEI Rafi Rachek und Sam Dylan, "#CoupleChallenge Halloween Edition"-Kandidaten

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RTLZWEI Lena Goldstein und Umut Tekin bei "#CoupleChallenge"