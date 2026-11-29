Eine eigentlich alltägliche Autofahrt entwickelte sich für Sam Dylan (35) nun zum absoluten Albtraum. Der Realitystar war vor Kurzem mit einem Uber von Köln zu seinem Geschäft in Oberhausen unterwegs. Doch das Verhalten seines Fahrers bereitete ihm zunehmend Sorgen. Wie Sam jetzt in seiner Instagram-Story berichtete, wirkte der Mann am Steuer plötzlich völlig übermüdet. Er habe auffällige Bewegungen gemacht, die Klimaanlage stark heruntergedreht und sogar gefragt, ob er während der Fahrt telefonieren dürfe. Sam befürchtete deshalb, dass der Fahrer jeden Moment einnicken und einen schweren Unfall verursachen könnte. "Ich hatte noch nie so eine Anspannung beim Autofahren. Ich hatte wahnsinnige Angst, dass er jetzt einen Sekundenschlaf hat", schilderte er seinen Followern.

Schließlich sprach Sam den Fahrer direkt auf dessen Zustand an und fragte, ob er müde sei oder eine Pause brauche. Der Mann verneinte dies jedoch. Also griff der Social-Media-Star zu einem Trick: Er gab vor, selbst großen Durst zu haben, und brachte den Fahrer so dazu, an einer Tankstelle anzuhalten. Dort kaufte Sam ihm eine große Dose Energydrink. Als er zum Auto zurückkehrte, beobachtete er außerdem, wie sich der Fahrer eine Flasche Wasser über seinen kahlen Kopf schüttete. Anschließend ging die Fahrt weiter und dauerte noch etwa 20 Minuten. Um den Mann wachzuhalten, verwickelte Sam ihn währenddessen ununterbrochen in Gespräche. Kurz vor dem Ziel geriet das Auto in Oberhausen schließlich in einen Stau. Da es auf den letzten Metern nur noch im Schritttempo voranging, entschied Sam, die Fahrt vorzeitig zu beenden und auszusteigen.

Da Sam keinen Führerschein besitzt, ist er in seinem Alltag regelmäßig auf Fahrdienste angewiesen. Nach eigener Aussage nutzt er Uber mitunter sogar mehrmals am Tag. So gelangt er flexibel zu seinen "The House"-Stores in Köln und in Oberhausen. Zumindest dann, wenn niemand aus seinem Team ohnehin dorthin unterwegs ist. "Ich kann euch sagen, ich werde nie wieder normal Uber fahren können", erklärte er in seiner Instagram-Story. Nun überlegt der Realitystar, den Vorfall bei Uber zu melden. Wie er künftig nach Oberhausen kommen möchte, ist noch offen.

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Imago Sam Dylan, Realitystar

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Banijay Productions Sam Dylan moderiert die Reality-TV-Talkshow "Nightfever"

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