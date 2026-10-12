Ihr erstes Baby: Michelle Kaminsky verrät Details zur Geburt

Nach der Geburt ihrer ersten Tochter gibt sich Michelle Kaminsky erstaunlich gelassen. In einer Instagram-Fragerunde will ein Follower wissen, wie es ihr geht und wie die Entbindung war. Die Antwort fällt unverblümt aus: "Die Geburt ging so schnell, dass ich nicht mal Schmerzmittel bekommen habe, obwohl ich es unbedingt wollte." Wehen hatte die Reality-Bekanntheit zwar schon den ganzen Tag, das Finale dauerte aber nur etwa zwei Stunden. Für eine Schmerzlinderung blieb dabei keine Zeit. Die Gelassenheit hatte sich schon vorher gezeigt: Im August hatte Michelle erzählt, dass sie sich nur mit einem Kurs gemeinsam mit ihrem Partner Lukas vorbereiten wolle und ansonsten vor allem auf Gebete setze.

Wie lange die Wehen genau dauerten, kann Michelle gar nicht sagen. Sie seien im Lauf des Tages zunächst unregelmäßig, später dann in immer kürzeren Abständen gekommen. Es sei lange erträglich geblieben: "Die waren auch nicht so schlimm, bis die letzten ein bis zwei Stunden", erklärt Michelle. Einen detaillierten Erfahrungsbericht gibt es von ihr nicht. Jede Geburt und jeder Körper seien anders, betont sie, und ihr Rat an alle Schwangeren lautet: "Deshalb: Geht immer positiv an die Sache heran! Und ganz viel Kraft an alle werdenden Mamas." Im August war noch offen gewesen, ob sie überhaupt davon erzählen würde. "Ich finde es immer so schlimm, wenn Frauen erzählen, wie schlimm es war, und damit dann anderen Frauen Angst machen", schrieb sie damals auf Instagram.

Die Geburt hatte Michelle zuvor mit einem Instagram-Foto verkündet. Man sieht nur die winzige Hand und einen Teil des Ohrs ihrer Tochter, das Gesicht bleibt vorerst privat. Der Name steht hingegen in der Bildunterschrift: "Halb du, halb ich. Willkommen auf der Welt, Ivy." Unter dem Beitrag gratulierten schnell einige bekannte Gesichter aus dem Reality-TV, darunter Paulina Ljubas (29), Linda Braunberger (25) und Nasrin Eileen Rapp. Für Michelle folgt das Babyglück auf ein turbulentes Jahr. Ende August verlobte sie sich mit Lukas, Anfang Oktober heirateten die beiden spontan und ganz allein, sogar ohne Eheringe.

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky mit ihrem Freund Lukas, Februar 2026

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Instagram / misely_kmy Michelle Kaminsky zeigt die Hand ihres Babys

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und ihr Mann Lukas, Oktober 2026