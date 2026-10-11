"Halb du, halb ich": Michelle Kaminsky ist Mama geworden

Michelle Kaminsky ist zum ersten Mal Mutter geworden! Diese freudige Nachricht teilte die Reality-Bekanntheit jetzt mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Dort veröffentlichte sie eine Aufnahme ihres Babys – allerdings ohne den Nachwuchs komplett zu zeigen. Auf dem Bild sind lediglich die winzige Hand des Kindes und ein Teil des kleinen Ohrs zu erkennen. Das Gesicht zeigt Michelle vorerst nicht. Dafür verriet sie in der Bildunterschrift gleich noch, wie der Nachwuchs heißt. "Halb du, halb ich. Willkommen auf der Welt, Ivy", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Mehr Worte brauchte es nicht, um ihre Follower in Verzückung zu versetzen. Unter dem Instagram-Beitrag sammelten sich innerhalb kürzester Zeit jede Menge Glückwünsche – vor allem aus der Reality-TV-Welt. So meldeten sich unter anderem Paulina Ljubas (29) und Linda Braunberger (25) in den Kommentaren zu Wort, um der frischgebackenen Mama zu gratulieren. Auch Nasrin Eileen Rapp ließ es sich nicht nehmen, auf die süßen Baby-News zu reagieren. Die Community feiert den Familienzuwachs damit kräftig mit.

Für Michelle ist die Geburt ihrer Tochter bereits der zweite große private Meilenstein innerhalb kurzer Zeit. Erst vor wenigen Tagen gab sie ihrem Partner Lukas das Jawort. Ende August hatten sich die beiden verlobt – Anfang Oktober folgte überraschend die standesamtliche Trauung. Ganz spontan und ohne großes Tamtam gaben sich Michelle und Lukas das Eheversprechen. Familie und Freunde waren dabei nicht anwesend, das Paar heiratete ganz allein. Weil die Entscheidung so kurzfristig gefallen war, fehlten bei der Zeremonie sogar die Eheringe. Statt einer pompösen Feier setzten die beiden damit auf einen ganz intimen Rahmen. Mit der Ankunft von Ivy ist aus dem frisch vermählten Paar nun eine kleine Familie geworden.

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und ihr Partner, März 2026

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Instagram / misely_kmy Michelle Kaminsky zeigt die Hand ihres Babys

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und ihr Mann Lukas, Oktober 2026

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