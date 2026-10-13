Gelbsucht: Michelle Kaminsky muss mit Baby ins Krankenhaus

Sorge um die neugeborene Tochter von Michelle Kaminsky: Die frischgebackene Mutter musste mit ihrem Baby ins Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story berichtete die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin, dass die Kleine wegen Gelbsucht untersucht werden müsse. Dafür wurde ihr Blut abgenommen – ein Moment, der Michelle besonders naheging. "Sind gerade im Krankenhaus mit der Maus wegen Gelbsucht. Sie hat gerade Blut abgenommen bekommen, mein Herz ist dabei gebrochen", erzählte sie ihren Followern. Anschließend hieß es erst einmal warten. "Wir warten jetzt auf die Ergebnisse, drückt uns die Daumen, dass die Werte nicht schlimm sind", schrieb die Influencerin. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob ihre Tochter eine weitere Behandlung benötigen würde.

Wenig später konnte Michelle zumindest teilweise Entwarnung geben. Die Blutwerte ihrer Tochter waren in Ordnung, allerdings bereitete den Ärzten die niedrige Körpertemperatur des Babys Sorgen. "Die Werte waren okay, aber sie hat seit Stunden nur 36 Grad Körpertemperatur. Deswegen bleibe ich eine Nacht im Krankenhaus", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Die sogenannte Neugeborenengelbsucht tritt bei vielen Babys in den ersten Lebenstagen auf. Ursache ist ein erhöhter Bilirubinwert, weil die Leber den Stoff noch nicht ausreichend abbauen kann. Meist klingt die Gelbfärbung von selbst ab, bei stark erhöhten Werten kann jedoch eine Lichttherapie notwendig werden. Für Michelle bedeutete der Klinikaufenthalt auch, die Nacht ohne ihren Partner verbringen zu müssen. "Lucas darf nicht bleiben. Hoffentlich hat dieser Spuk morgen ein Ende", schrieb die Influencerin.

Für Michelle und Lucas ist es das erste gemeinsame Kind. Erst vor Kurzem brachte die Reality-TV-Bekanntheit ihre Tochter zur Welt und berichtete anschließend von der überraschend schnellen Geburt. Zwar hatte sie bereits den ganzen Tag über Wehen gehabt, doch die entscheidende Phase dauerte nach ihren Angaben nur rund zwei Stunden. Für die Schmerzmittel, die sie sich eigentlich gewünscht hatte, blieb dadurch keine Zeit mehr. Schon während ihrer Schwangerschaft hatte Michelle erzählt, wie sie sich auf die Entbindung vorbereiten wollte. Gemeinsam mit Lucas besuchte sie einen Geburtsvorbereitungskurs, ansonsten setzte sie vor allem auf Gebete. Seit der Entbindung gewährt die Influencerin ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag als Mutter.

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und ihr Partner, März 2026

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Instagram / misely_kmy Michelle Kaminsky zeigt die Hand ihres Babys

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und ihr Partner Lukas, September 2026