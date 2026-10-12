Liebesgedicht und Co.: Die legendärsten Temptation-Aufreger

Heute geht Temptation Island VIP in eine neue Runde – und damit wird die Treue prominenter Paare erneut auf eine harte Probe gestellt. Während die vergebenen Realitystars getrennt voneinander in zwei Villen leben, versuchen zahlreiche Verführerinnen und Verführer, ihnen den Kopf zu verdrehen. Dass dabei nicht immer alles nach Plan läuft, haben die vergangenen Staffeln bereits eindrucksvoll bewiesen. Ob heimliche Treffen außerhalb des Kamerablickfelds, mutmaßlicher Sex unter der Dusche oder ein Liebesgedicht für die falsche Frau – sowohl die reguläre als auch die VIP-Ausgabe lieferten reichlich Gesprächsstoff. Laut RTL sorgten besonders vier Kandidaten dabei für Schlagzeilen: Umut Tekin (29) hinterging seine damalige Freundin Jana-Maria Herz (34), Nico Legat (28) schockierte mit seinem Verhalten gegenüber Sarah Liebich (27) und Marc-Robin Wenz verschwand mit einer Verführerin im toten Winkel. Auch Aleks Petrovic schrieb mit Vanessa Nwattu (26) Reality-TV-Geschichte: Ihre Liebe begann bei "Temptation Island" und zerbrach später ausgerechnet in der Show.

Für einen der größten Skandale sorgte 2023 Umut, der seine damalige Freundin Jana-Maria mit Verführerin Emma Fernlund (25) betrog. Beim letzten Dreamdate hatten die beiden Sex, woraufhin Umut am finalen Lagerfeuer erklärte: "Ich war davor in der Beziehung unglücklich." Moderatorin Lola Weippert (30) konterte: "Umut, macht man nicht vielleicht erstmal Schluss, bevor man sowas macht?" Jana-Maria trennte sich, während Umut und Emma ein Paar wurden – inzwischen ist auch ihre Beziehung Geschichte. 2023 sorgte Nico für Aufsehen, als er mit Verführerin Siria in der Dusche verschwand und die Situation zunächst als Kuscheln herunterspielte. Beim Wiedersehen gestand er, mit Sarah innerlich schon vor dem Dreh abgeschlossen zu haben. Bereits 2022 hatte Marc-Robin versucht, die Kameras auszutricksen, indem er sich mit Verführerin Laura ohne Mikrofon in einen toten Winkel zurückzog. Sie berichtete später von intimen Berührungen und einem Zungenkuss, woraufhin seine damalige Freundin Michelle die Beziehung beendete.

Eine besonders ungewöhnliche Geschichte schrieb Aleks, der 2022 noch mit Christina Dimitriou (34) antrat, sich in der Villa jedoch in Verführerin Vanessa verliebte. Gemeinsam trugen die beiden ein Liebesgedicht vor, das vielen Zuschauern bis heute in Erinnerung geblieben ist. "Es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen nicht genießen kann", hieß es darin laut RTL. Aus dem TV-Flirt wurde eine Beziehung, später sogar eine Verlobung. Doch als Aleks und Vanessa drei Jahre später gemeinsam zu "Temptation Island VIP" zurückkehrten, nahm ihre Liebesgeschichte ein bitteres Ende. Der Realitystar spuckte in Richtung der Verführerinnen und sprach in einem vermeintlich unbeobachteten Gespräch abfällig über Vanessas Sexleben. Als Wladi ihn an seine Verlobung erinnerte, erwiderte Aleks: "Nein, sie ist verlobt. Sie hat einen Ring." Vanessa sah die Szenen am Lagerfeuer, brach in Tränen aus und trennte sich schließlich beim finalen Lagerfeuer von ihm.

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Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

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IMAGO / BOBO Nico Legat, Realitystar

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, "Prominent getrennt"-Kandidaten