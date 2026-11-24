Larissa Juraschek wollte Temptation Island VIP zunächst gemeinsam mit Josua Günther verlassen, obwohl die Probleme zwischen ihnen noch längst nicht gelöst waren. Im RTL+-Podcast "Aftershow" erklärt die Reality-TV-Bekanntheit nun, wie es zu ihrer Entscheidung beim vorgezogenen finalen Lagerfeuer mit Moderatorin Janin Ullmann (45) kam. Nach den aufwühlenden Tagen sei sie kaum in der Lage gewesen, ein klärendes Gespräch zu führen. Außerdem habe sie gemerkt, dass auch Josua emotional stark mitgenommen war. "Für mich war klar: Wir sind hier als Paar reingegangen", erklärt sie. Deshalb habe sie die Show zunächst "als Einheit" mit ihm verlassen wollen. Als endgültige Versöhnung oder bereits gewährte zweite Chance sei dieser Schritt aber nicht zu verstehen gewesen. "Für mich war das noch lange nicht geklärt", stellt Larissa unmissverständlich klar.

Auch die vertrauten Gesten beim vorgezogenen Lagerfeuer seien kein Zeichen dafür gewesen, dass alles wieder gut ist. Obwohl die beiden sich umarmten, küssten und an den Händen hielten, waren ihre Schwierigkeiten damit keineswegs aus der Welt. "Für mich war es nicht okay. Alles geklärt, Friede, Freude, Eierkuchen", stellt Larissa im Podcast klar. In diesem Moment habe sich für sie aber weder eine sofortige Trennung richtig angefühlt noch die Behauptung, zwischen ihr und Josua sei wieder alles in Ordnung. Auf die Frage, ob sie gemeinsam oder getrennt ausziehen wollten, habe sie trotzdem direkt eine Antwort geben müssen. "Ich musste jetzt in dem Moment irgendwas sagen", schildert sie die damalige Situation. Ihre spontane Entscheidung lautete schließlich: "Wir gehen als Paar da raus." Ob diese Entscheidung später tatsächlich zu einer zweiten Chance oder einem gemeinsamen Neustart führte, verrät Larissa noch nicht. Der aktuelle Beziehungsstatus soll erst bei der Reunion am Ende der Staffel geklärt werden.

Dem vorzeitigen Aus war ein Regelbruch von Josua vorausgegangen. Larissa hatten Aufnahmen aus der Männervilla schwer zugesetzt. Sie befürchtete, Josua könnte Gefühle für eine andere Frau entwickelt haben. Als er sah, wie sehr seine Freundin unter den Bildern litt, rannte er unerlaubt zu ihr in die Frauenvilla. Damit war das Treueexperiment für beide sofort beendet. Bei der anschließenden Aussprache mit Janin entschuldigte sich Josua für sein Verhalten. Inzwischen hat Larissa die Folge selbst gesehen und weiß, welche Szenen ihm unmittelbar vor seinem Sprint gezeigt worden waren. Im Podcast zeigt sie daher Verständnis für seine Reaktion: "Wenn er dann nicht losgelaufen wäre, ich glaube, dann wüsste ich auch nicht mehr." Damals habe sie überhaupt nicht damit gerechnet, Josua plötzlich in der Frauenvilla gegenüberzustehen. Rückblickend glaubt Larissa, dass vermutlich auch andere vergebene Männer in der Villa in einer solchen Situation ähnlich gehandelt hätten.

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