So erklärt Aleks Petrovic seine Netz-Attacken gegen Vanessa

In der Wiedersehensfolge von Temptation Island VIP reißt Vanessa Nwattu (25) endgültig die Hutschnur. Ihr Ex Aleksandar Petrovic (34) wird während der Reunion mit seinen kontroversen Aussagen konfrontiert und beginnt, sich zum wiederholten Mal zu entschuldigen. Doch Vanessa kauft ihm seine Reue augenscheinlich nicht ab und grätscht dazwischen. "Wir wissen, Aleks tut es wieder leid. In drei Jahren bist du wieder hier, machst wieder dasselbe…", höhnt sie und fügt hinzu: "Deswegen hast du auf Social Media weitergemacht, stark." Tatsächlich hatte Aleks auf Instagram und Co. einige nicht so nette Dinge über seine Ex-Verlobte zu sagen, die nicht zu seiner überraschend versöhnlichen Art passen.

Für seine kritischen Statements in den sozialen Medien hat Aleks eine ganz besondere Erklärung. "Auf Social Media war der Fall, dass ich natürlich nicht spoilern darf, dass ich alles einsehe und Fehler gemacht habe. Ich habe dann aus meiner damaligen Sicht versucht, zu erklären, wie ich gedacht habe", rechtfertigt er sich und fügt hinzu: "Deswegen hast du das falsch aufgefasst." Vanessa lässt sich dies nicht gefallen. "Ach, ich habe das falsch aufgefasst? Dass dein Bruder noch irgendwelche Reels macht, dass dein kleiner blonder Chihuahua sich noch einmischt. Wem willst du hier was verkaufen?", schießt sie zurück.

Während der Ausstrahlung der sechsten Staffel von "Temptation Island VIP" schossen verschiedene Menschen aus Aleks' Umfeld gegen Vanessa. Darunter war sein Bruder Marko Petrovic, der öffentlich über sie lästerte. Auch Emmy Russ (26), die aktuell mit Aleks anbandelt, machte Vanessa wiederholt Vorwürfe. Aleks selbst fand auch immer wieder harte Worte – so kritisierte er zum Beispiel, Vanessa würde sich selbst in eine Opferposition drängen, um ihn schlecht dastehen zu lassen.

Imago Aleks Petrovic beim BILD-Promi-Boxen "Fame Fighting 3" in der Grugahalle Essen, 18. Oktober 2025

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" in Köln

Promiflash Marko Petrovic und Emmy Russ, September 2025

