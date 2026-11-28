Die aktuelle Staffel von Temptation Island VIP kann Laura Maria Lettgen (31) bislang offenbar nicht überzeugen. In einem Instagram-Reel machte die Influencerin am Mittwochabend ihrem Unmut über das Treueexperiment Luft und kritisierte dabei nicht nur den mangelnden Unterhaltungswert der bisherigen Folgen, sondern stellte auch die Authentizität einiger Szenen infrage. Besonders die sogenannte Montoya-Situation wirkte auf Laura inszeniert, doch auch vermeintlich vorgetäuschte Tränen sowie das Verhalten eines Paares, dessen Namen sie bewusst nicht nannte, sorgten bei ihr für Unverständnis. Deutlich mehr Potenzial sieht der Social-Media-Star hingegen in Nelly und Dion. Wenn es nach Laura gegangen wäre, hätten die beiden bereits von Anfang an anstelle von Josua und Larissa an dem Treueexperiment teilgenommen, da sie sich von ihnen sowohl mehr Spannung als auch authentischere Momente verspricht.

Besonders deutliche Worte findet Laura in ihrem Reel für die aus ihrer Sicht wenig glaubwürdigen Gefühlsausbrüche der betreffenden Kandidaten: "Weinen ohne Tränen zeugt nicht von sehr authentischem Verhalten, aber wen wundert's. Nicht nur diese Montoya-Situation ist die größte Fake-Schei*e, die ich seit Langem gesehen habe, sondern was die beiden grundsätzlich abziehen, hat mit Reality einfach nichts mehr zu tun." Auch ihre Erwartungen an den bisherigen Staffelverlauf wurden offenbar enttäuscht. "Allgemein leider langweilige Staffel, ich hoffte noch auf einen Banger", resümiert die Influencerin. Dass sich das Blatt in den kommenden Folgen noch wenden könnte, hält Laura allerdings für möglich: "Bin auf Nelly und Dion gespannt. Schade, dass die nicht anstelle von Josua und Larissa von Anfang an dabei waren. Glaube, da könnte mehr Spice dabei sein und vor allem mehr Realness."

Dass sich ihre Kritik offenbar weniger gegen Larissa selbst richtet, macht Laura in der Bildunterschrift zu ihrem Reel deutlich: "Ich mag Larissa, ich glaube, es kommt eher von ihm, tbh." Die Verantwortung für das aus ihrer Sicht unauthentische Auftreten des Paares sieht die Influencerin demnach eher bei Josua, ohne jedoch näher darauf einzugehen, worauf sie ihre Einschätzung stützt. Während Laura inhaltlich ordentlich gegen das Treueexperiment austeilt, präsentiert sie sich in dem dazugehörigen Video von ihrer unbeschwerten Seite. In einem weißen Croptop und einer hellgrauen Jogginghose posiert der Social-Media-Star gut gelaunt auf einem Balkon vor einer großen Glasfront. Von ihrem Unmut über die aktuelle Staffel ist ihr dabei zumindest äußerlich nichts anzumerken.

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RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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