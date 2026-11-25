Gloria Schwesinger (34) bezieht Stellung zu den Fake-Vorwürfen rund um die aktuelle Staffel von Temptation Island VIP. Unter den Zuschauern des Treueexperiments wird derzeit darüber diskutiert, wie authentisch die Geschehnisse in den beiden Villen tatsächlich sind. Auch Gloria wurde im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram mit diesen Spekulationen konfrontiert. Als ein Follower wissen wollte, ob in der Realityshow wirklich so vieles inszeniert sei, fand die Influencerin klare Worte: "Ich kann nur für MICH und Michael sprechen ... & bei uns war alles echt. Wir hatten nichts abgesprochen oder sonst was ..." Wenngleich die Realitydarstellerin nicht beurteilen könne, was die anderen Teilnehmer im Vorfeld miteinander besprochen haben, stellt sie sich auch hinter ihre Mitstreiter: "Ich kann mir aber auch diese ganzen Fake Vorwürfe bei den anderen Paaren schwer vorstellen."

Auch auf die Frage eines Fans, ob es in den kommenden Folgen des Treueexperiments noch turbulent werde, ging Gloria ein, hielt sich mit ihrer Antwort allerdings bedeckt: "Für mich war es krass." Deutlich gesprächiger zeigte sich die Influencerin hingegen, als es um ihre eigenen Charakterzüge ging. "Ich sag euch ehrlich, manchmal zerreißt es mich innerlich, wie sehr ich mich in andere hineinversetzen kann", gestand sie ihrer Community. Selbst in Situationen, in denen sie verletzt werde, versuche Gloria zunächst, die Beweggründe ihres Gegenübers nachzuvollziehen, wodurch ihr die eigenen Gefühle manchmal erst viel später bewusst würden. Auch kleinste Veränderungen im Verhalten oder im Tonfall anderer Menschen nehme sie wahr. Wenn sie mit sich selbst im Reinen sei, verfüge sie nach eigener Einschätzung über eine hohe emotionale Intelligenz. Die vielen Eindrücke könnten sie allerdings irgendwann so sehr überfordern, dass bereits ein einziger Satz genüge, um sie zum Explodieren zu bringen.

Dass das Treueexperiment auch Michael emotional einiges abverlangte, zeigte sich bereits in den ersten Folgen. Beim ersten Lagerfeuer der Männer, an dem auch Chika Ojiudo-Ambrose teilnahm, brach er in Tränen aus, als Moderatorin Janin Ullmann (45) ihn auf seine Gefühle für Gloria ansprach. Eigentlich hatte sich Michael der Herausforderung gestellt, um herauszufinden, ob die Realitydarstellerin tatsächlich seine große Liebe ist. Doch schon die ersten Tage ohne seine Partnerin machten ihm schwer zu schaffen, denn neben seiner Eifersucht kämpfte er zunehmend mit der Sehnsucht nach ihr. Beim Gedanken an ein Wiedersehen wurde Michael bewusst, wie sehr er sich danach sehnte, Gloria wieder in die Arme zu schließen und sie zu küssen. Zudem nahm er sich vor, seiner Freundin seine Liebe zu gestehen und ihr künftig mehr Zuneigung entgegenzubringen.

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Imago Bei Fame Fighting 4 in Essen: Gloria Schwesinger in der Grugahalle, 17. Oktober 2026

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