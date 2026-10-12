Temptation-VIP: Tara hat "subtile" Überraschung für Dennis

Tara Tabitha (33) ist bei Temptation Island VIP zwar räumlich von ihrem Partner Dennis Lodi (31) getrennt – übersehen kann er sie trotzdem nicht. Bevor ihr Partner in die Männer-Villa einzog, schmuggelte sie ihm heimlich ein besonders auffälliges Abschiedsgeschenk in den Koffer. Beim Auspacken stellte Dennis fest: Taras Gesicht prangt auf nahezu seiner kompletten Garderobe. Shirts, Mützen, Schuhe und sogar Boxershorts hatte sie mit Bildern von sich versehen. Insgesamt entdeckte Dennis rund zwölf komplette Outfits mit Tara-Motiven. Von der Aktion will er zuvor nichts gewusst haben. "Ich habe heute Morgen noch meinen Koffer gecheckt. Es war alles tipptopp", beteuerte er in der Show. Angesichts der vielen bedruckten Kleidungsstücke fragte er völlig überrascht: "Ist alles voll mit Tara? Nee! Also, ich weiß davon gar nichts." Damit bleibt die Reality-TV-Bekanntheit optisch ständig an der Seite ihres Freundes – sehr zur Belustigung seiner Mitstreiter und der Verführerinnen.

In seinem Schlafzimmer führte Dennis den anderen Bewohnern anschließend vor, was Tara alles in seinem Gepäck versteckt hatte. "Boxershorts, Schuhe, Caps, hier solche Mützen. Dann T-Shirts, Tops. Alles nur von Tara", zählte er bei "Temptation Island VIP" auf. Mitkandidat Micha (35) konnte angesichts der schieren Menge nur staunen und hakte nach: "Was hast du, wo ihr Gesicht nicht drauf ist?" Dennis hatte darauf nur eine trockene Antwort: "Ich weiß es nicht." Ein einzelnes Erinnerungsstück hätte Micha durchaus nachvollziehen können, die Menge überraschte ihn jedoch. "Ich hätte mich gefreut über ein Teil. Aber wahrscheinlich nicht über ganze zwölf Outfits", erklärte er in der Sendung. Für den größten Lacher sorgte ein ganz bestimmtes Kleidungsstück: Auf einer Boxershorts ist Tara im Polizistinnen-Outfit zu sehen, wie sie ihren Freund in Handschellen abführt. "Hier bin ich in Fesseln. Schau mal!", scherzte Dennis und fügte hinzu: "Also, der Bereich ist hier alles komplett abgesperrt."

Tara und Dennis stellen sich bei dem Treueexperiment gemeinsam der Frage, wie stabil ihre Beziehung wirklich ist. Während der Show leben beide getrennt voneinander und treffen in ihren Villen auf zahlreiche Verführer beziehungsweise Verführerinnen. Taras Kofferaktion kam bei Dennis' Mitstreitern ausgesprochen gut an. Mitstreiterin Chika legte Dennis nahe: "So eine Frau kriegst du nicht immer. Weiß sie zu schätzen." Gleichzeitig räumte sie ein, dass er selbst eine solche Überraschung ebenfalls gerne bekommen hätte: "Ich wünschte, meine Frau hätte das gemacht." Dennis selbst nimmt das ungewöhnliche Präsent mit Humor. Eines hat Tara mit ihrer Überraschung in jedem Fall erreicht: Auch während der Trennung ist sie in der Männer-Villa allgegenwärtig – für ihren Freund und für alle anderen Bewohner gleich mit.

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RTL / Jonas Mohr Tara Tabitha und Dennis Lodi bei "Temptation Island VIP"

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Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

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RTL / Jonas Mohr Dennis Lodi und Tara Tabitha bei "Temptation Island VIP"