Tara Tabitha rechtfertigt "Temptation Island VIP"-Teilnahme

Tara Tabitha (33) hat sich in einem Reel erstmals zu ihrer Teilnahme an Temptation Island VIP geäußert – und dabei direkt auf die Bedenken ihrer Fans reagiert. Die Reality-Beauty wendet sich in dem Instagram-Video an ihre Community und erklärt, weshalb sie gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lodi (30) bei dem Treuetest-Format mitmacht, obwohl viele Follower ihr davon abgeraten hatten. "Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich weiß, die meisten von euch haben gesagt, sie wollen nicht, dass ich in diese Show gehe, ihr findet unser Paar so toll, wir sollen das nicht machen, nicht riskieren und so weiter", holte Tara in dem Clip aus.

Da die Aufzeichnungen bereits abgeschlossen sind, bleibt ihr eine andere Wahl gar nicht mehr: "Naja, jetzt ist es zu spät, jetzt sind wir schon drinnen." Sie erklärt außerdem, dass sie und Dennis aufgrund vertraglicher Verpflichtungen vorerst nichts mehr gemeinsam in den sozialen Medien zeigen dürfen – ihr Beziehungsstatus bleibt damit offiziell unbekannt, bis die Ausstrahlung der Show beendet ist. Zudem betont Tara, die zuletzt wegen Steuerschulden Schlagzeilen machte, dass die beiden bereits vor der Show zwei gemeinsame Projekte für Ende des Jahres und das nächste Jahr unterschrieben hätten – und diese unabhängig vom Ausgang der Sendung zusammen umsetzen müssen. Ihr Ziel für die Show sei klar: "Das ist ja das Ziel dieser Show für mich, dass Dennis und ich dann noch gestärkter rausgehen, als wir reingehen."

Die Reaktionen ihrer Fans fallen gemischt aus. Während Realitykolleginnen wie Jenny Grassl (25) mit einem "Freue mich auf euch" kommentierten, zeigten sich einige Follower besorgt: "Oh mein Gott Tara, was tust du deiner Liebe des Lebens an ... was ist, wenn es scheitert", schrieb etwa ein Fan. Tara darf vorab nicht mehr sagen als: "Hoffen wir mal, dass es gut ausgeht." Die aktuelle, siebte Staffel von "Temptation Island VIP" wurde auf Kreta gedreht und hat bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt: Erstmals in der Geschichte des Formats nimmt ein queeres Paar teil – Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel, die Realityfans bereits aus dem Format #CoupleChallenge bekannt sind.

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Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi, Realitystars

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026