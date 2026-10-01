"Hinterlistige Ratte": Ginger macht Nico Legat klare Ansage

Im Sommerhaus der Stars geht es derzeit alles andere als zimperlich zu – und mittendrin sorgt Nico Legat (28) für Aufsehen. Der Promispross ließ in der Sendung kein gutes Haar an Ginger Costello (40) und teilte vor den anderen Teilnehmern verbal gegen sie aus. "Ich kann die Frau nicht ab. Ich kann die Alte nicht ab, die ist...", schimpfte er, ohne den Satz zu Ende zu bringen. Als in der Runde die Frage aufkam, woher man Ginger überhaupt kenne, legte er noch einmal nach: "Das ist keine, das ist die Ex vom Wollersheim. Der alte Sack, der alte Krüppel." Mit diesen Aussagen traf Nico offenbar einen wunden Punkt. Ginger lässt die Äußerungen jedenfalls nicht auf sich sitzen und meldet sich kurz nach der Ausstrahlung der Szenen auf Instagram zu Wort. "So ihr Lieben, heute machen wir mal eine kleine Zusammenfassung, was Nico Legat für eine hinterlistige Ratte ist", beginnt sie ihre Abrechnung. Gleichzeitig fordert sie mehr Respekt und eine öffentliche Entschuldigung für ihren Noch-Ehemann Bert Wollersheim (75).

In ihrem Beitrag macht Ginger deutlich, wo für sie eine Grenze überschritten wurde. Kritik an ihrer eigenen Person sei das eine, Angriffe auf Bert jedoch etwas völlig anderes. "Was du dir im 'Sommerhaus der Stars' gegenüber meinem Noch-Ehemann Bert Wollersheim geleistet hast, finde ich einfach nur unter aller Sau! Ihn als 'alten Krüppel' und 'alten Sack' zu bezeichnen, ist respektlos und menschlich einfach daneben!", betont sie. Anschließend richtet sie eine klare Aufforderung an den 28-Jährigen: "Wenn du Anstand und Charakter hättest, Nico, würdest du dich öffentlich bei Bert für diese Aussagen entschuldigen! Wahre Größe zeigt sich nämlich nicht darin, andere Menschen vor einem Millionenpublikum herunterzumachen, sondern darin, zu seinen Fehlern zu stehen." Ihre Botschaft beendet sie mit den Worten: "Respekt ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage des Charakters!" Zudem fragt sie ihre Community, ob solche Äußerungen im Fernsehen ihrer Meinung nach zu weit gehen.

Dass Ginger so deutlich reagiert, hat für sie einen persönlichen Hintergrund. Sie habe Bert durch seine schwerste Zeit begleitet und miterlebt, wie er um sein Leben kämpfte und dem Tod nur knapp entkam. Abfällige Bemerkungen über sein Alter und seinen Gesundheitszustand seien für sie deshalb nicht hinnehmbar. Über sie selbst dürfe Nico dagegen gerne herziehen, stellt sie klar. Um ihm die Tragweite seiner Worte vor Augen zu führen, zieht Ginger schließlich einen persönlichen Vergleich und bringt Nicos Vater Thorsten Legat (57) ins Spiel: "Jetzt mal ganz ehrlich: Wie würdest du es finden, wenn jemand deinen Vater Thorsten im Fernsehen so beleidigen und sich über ihn lustig machen würde? Würdest du dann auch noch lachen?" Auch eine zweite Frage richtet sie an den Ex von Sarah Liebich (27): Ob er solche Sprüche eines Tages noch komisch finden würde, wenn er selbst alt und gesundheitlich angeschlagen sei. Eine Reaktion von Nico auf Gingers deutliche Worte steht bislang aus.

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RTL Nico Legat im "Sommerhaus der Stars"

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ActionPress / Gulotta,Francesco Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2019

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Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars