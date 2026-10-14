Diesem Sommerhaus-Paar gönnt Hati Suarez den Sieg am meisten

Bei Das Sommerhaus der Stars kämpfen die verbliebenen Paare um den Sieg. Doch für Hati Suarez steht bereits fest, wem sie den Triumph besonders gönnen würde. Im Gespräch mit Promiflash sprach sich die Reality-TV-Bekanntheit klar für Michelle Daniaux und Sandro Ritzini aus. Die beiden waren ihr schon vor dem gemeinsamen Einzug in die Show vertraut und gehörten während der Dreharbeiten zu ihren engsten Verbündeten. Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Alexander Molz (31) bildete Hati eine Allianz mit dem Paar, die auch unter den schwierigen Bedingungen im Sommerhaus Bestand hatte. Besonders schätzte sie dabei, dass Michelle und Sandro ihr gegenüber stets ehrlich geblieben seien. Während es zwischen anderen Bewohnern immer wieder zu taktischen Spielchen und gegenseitigem Misstrauen kam, konnte sich Hati nach eigener Einschätzung auf ihre Verbündeten verlassen. Für sie sind die beiden deshalb die verdienten Wunschgewinner der Staffel.

Warum sie ausgerechnet Michelle und Sandro die Daumen drückt, erklärte Hati im Interview: "Ich persönlich gönne es definitiv Michelle und Sandro, weil ich die zwei ja auch schon vor dem Sommerhaus gekannt habe." Vor allem das Vertrauen zwischen den vier Realitystars scheint für sie entscheidend gewesen zu sein. "Und die haben immer die Allianz mit mir und Alex gepflegt. Und wir waren immer ehrlich zueinander. Immer, immer, immer. Deshalb ja, Michelle und Sandro", betonte sie. Selbst hat Hati allerdings keine Chance mehr auf den Sieg. Während der Dreharbeiten kam es zur Trennung von ihrem damaligen Partner Alexander Molz, woraufhin die beiden das Sommerhaus gemeinsam verlassen mussten. Nun bleibt ihr nur noch, das Rennen um den Titel von außen zu verfolgen und ihren Favoriten die Daumen zu drücken.

Dass es in der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" nicht immer harmonisch zuging, bekamen auch Hati und ihre Verbündeten zu spüren. Bereits in der fünften Folge gerieten die Influencerin und Alexander heftig aneinander, sodass ihre Beziehung schon damals auf der Kippe stand. Doch auch zwischen Michelle und Sandro kam es zu Streitigkeiten. Noch vor der Trennung von Hati und Alexander warf Michelle ihrem Partner vor, sich vor den Kameras zu verstellen und immer wieder gegen sie auszuteilen. Trotz der Spannungen innerhalb der Beziehungen soll das Bündnis der beiden Paare laut Hati jedoch nie ernsthaft gefährdet gewesen sein. Während es im Sommerhaus zwischen den Bewohnern immer wieder krachte, hielten die vier demnach an ihrer gegenseitigen Unterstützung fest. Ob Michelle und Sandro tatsächlich bis zum Schluss durchhalten und sich den Sieg sichern können, werden die kommenden Folgen zeigen.

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IMAGO / Future Image Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / michelledaniaux Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, Oktober 2025

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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