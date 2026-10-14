Olivia Bowen sagt Spanien-Auswanderung überraschend ab

Olivia Bowen (32) und ihr Ehemann Alex haben ihre Auswanderungspläne überraschend aufgegeben. Wie The Sun berichtet, lebte das Paar in diesem Sommer gemeinsam mit seinen Kindern Abel und Siena einen Monat lang probeweise in der neu gebauten Villa in der spanischen Region Alicante. Doch aus dem geplanten dauerhaften Umzug nach Spanien wird nichts: Das Anwesen soll künftig lediglich als Feriendomizil dienen. Die Familie bleibt in England, zieht dort aber trotzdem noch einmal um. Ihr bisheriges Haus soll verkauft werden, ein neues Zuhause haben die Bowens bereits gefunden. Es liegt in unmittelbarer Nähe zu Olivias Pferden und nur wenige Minuten von einer langjährigen Freundin entfernt. Bevor die vier einziehen können, steht allerdings eine umfangreiche Renovierung an. Geplant ist unter anderem eine große Erweiterung des Obergeschosses, außerdem sollen sämtliche Räume komplett neu gestaltet werden.

Ausschlaggebend für die Kehrtwende war vor allem die Familie in Großbritannien. Während des Probemonats hätten Olivia und Alex die Großeltern ihrer Kinder schmerzlich vermisst. Diese seien fest im Alltag von Abel und Siena verankert und würden die Eltern regelmäßig unterstützen. Auch die Vorstellung, die Kinder in Spanien an ein neues Schul- und Lebensumfeld gewöhnen zu müssen, bereitete dem Paar Bauchschmerzen. Abel geht inzwischen in England zur Schule, nachdem er einen Platz an seiner Wunschgrundschule bekommen hatte. Ein Wechsel ins spanische Bildungssystem hätte die Familie vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Von ihrem neuen Zuhause schwärmte Olivia zuvor in den höchsten Tönen: "Es ist seit meiner Kindheit, seit ich ein kleines Mädchen war, mein Traum, bei meinen Pferden zu leben." Da ihr die Zeit für die vollständige Betreuung der Tiere fehle, sei ein Haus in Gehweite die nächstbeste Lösung. Auch Platz für die lang ersehnten Hühner soll es dort geben. Alex hatte seiner Frau zuvor sogar ein kleineres Objekt vorgeschlagen, das sie ohne einen weiteren Umzug der Familie hätte renovieren können. Doch Umbauten und Vorher-Nachher-Verwandlungen sind Olivias große Leidenschaft.

Erst vor rund drei Monaten war die Familie nach fast zweijähriger Planungs- und Bauzeit in ihre selbst errichtete Villa in Spanien gezogen. Zum Anwesen gehören ein privater Pool, eine große Terrasse und ein Grillbereich. Ganz aufgeben wollen Olivia und Alex das Haus allerdings nicht. In den Schulferien soll es regelmäßig dorthin gehen. Hinter dem Bauprojekt steckten persönliche Kindheitserinnerungen: Olivias Vater durfte früher das spanische Haus seines Chefs nutzen und verbrachte dort sonnige Urlaube mit seinen Kindern. Ein ähnliches Erlebnis wollte die zweifache Mutter auch Abel und Siena ermöglichen. Vor allem nach Sienas Geburt sei ihr bewusst geworden, wie schnell die Kindheit vorbeigehe. Gegenüber The Sun erklärte Olivia, warum die Familie ihre Pläne nun geändert hat: "Wir haben es etwa einen Monat lang ausprobiert und unsere Familie so sehr vermisst. [...] Deshalb ziehen wir nicht dauerhaft nach Spanien, aber wir ziehen innerhalb Englands wieder um und nehmen jetzt das nächste Projekt in Angriff." Auch das langsamere Alltagstempo in Spanien passe derzeit nicht zu ihr, da sie ständig beschäftigt sein wolle. Als zeitlich begrenzter Urlaub soll das Leben dort für die Kinder etwas Besonderes bleiben.

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Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen im Spanien-Urlaub im März 2025

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Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen im Oktober 2024

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Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen im Spanien-Urlaub im März 2025