Nach Geburtsdrama: Olivia Bowen feiert ihr Fitness-Comeback

Reality-TV-Star Olivia Bowen (32) hat auf Instagram stolz ihren Gewichtsverlust nach der Geburt ihrer Tochter Siena präsentiert. Die 32-Jährige, die vor sechs Monaten zum zweiten Mal Mutter wurde, hat nach eigenen Angaben in zwölf Wochen über sieben Kilogramm abgenommen. Ihre Personaltrainerin Maria Gilbert teilte ein Vorher-Nachher-Bild von Olivia in ihrer Story und schrieb dazu: "Drei Monate harte Arbeit." Olivia, die mit ihrem Ehemann Alex Bowen auch noch den dreijährigen Sohn Abel hat, zeigte sich begeistert von den Ergebnissen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich glücklich sein würde, das zu teilen", schrieb die Influencerin zu den Aufnahmen.

In ihrem Post würdigte Olivia die Unterstützung ihrer Trainerin ausführlich. "12 Wochen Training, meistens beim Stillen, geteilte Nächte beim Füttern, bin in den Urlaub gefahren und wir sind immer noch dabei – über sieben Kilo weniger und hundertmal stärker im Fitnessstudio", erklärte die UK-Love Island-Bekanntheit. "Du hast mir mein Selbstvertrauen zurückgegeben und ich hätte das niemals ohne dich schaffen können", bedankte sie sich bei Maria. Der Weg zurück zur Fitness war für Olivia nicht nur körperlich, sondern auch emotional bedeutsam.

Der Grund für Olivias besondere Freude über ihr Fitness-Comeback liegt auch in den traumatischen Umständen bei Sienas Geburt. Die Influencerin wäre im August vergangenen Jahres bei der Entbindung beinahe gestorben, nachdem sie während des Kaiserschnitts fast drei Liter Blut verloren hatte. In ihrer Realityshow "Olivia & Alex: Parenthood" sprach sie offen über die schrecklichen Momente und enthüllte im vergangenen Monat, dass ihr Ehemann Alex inzwischen eine Vasektomie hat durchführen lassen. Das Paar, das 2018 geheiratet hat, möchte keine weiteren Kinder mehr bekommen. "Wir sind absolut fertig. Wir haben Glück, zwei zu haben", sagte Olivia.

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Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, April 2026

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Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, Alex Bowen und ihre zwei gemeinsamen Kinder im August 2025

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Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, britischer Reality-TV-Star