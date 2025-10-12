Olivia und Alex Bowen erinnern sich an verstorbenen Zwilling

Olivia Bowen (31) und ihr Ehemann Alex Bowen mussten in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit durchleben. Die beiden Reality-TV-Stars, die sich 2015 in der Show Love Island kennenlernten und 2018 heirateten, erwarteten Zwillinge, bis sie in der achten Schwangerschaftswoche die tragische Diagnose des Vanishing-Twin-Syndroms erhielten. Olivia beschrieb in einem Interview, wie sie in diesem Moment "wie betäubt" war. Ihre Tochter Sienna, die sie jetzt begrüßen durften, kam später per Notkaiserschnitt zur Welt. Während des Eingriffs verlor Olivia 2,8 Liter Blut. "Du erkennst, was wirklich zählt", erklärte sie im Gespräch mit der Daily Mail.

Der Verlust des zweiten Babys stellte eine emotionale Herausforderung für beide dar. Alex erinnerte sich, bei der niederschmetternden Nachricht zunächst ins Badezimmer gegangen zu sein, um zu weinen. Er wollte Olivia nicht noch mehr belasten, da er ihren Schmerz sah. Besonders schmerzhaft war es für das Paar auch, da es keine Vorzeichen für den Verlust gegeben hatte und die Freude über die doppelte Schwangerschaft entsprechend groß war. Dennoch schöpfen die beiden aus ihrer Verbindung Kraft. Alex betonte: "Wir geben nicht auf. Wenn es schwierig wird, arbeiten wir uns durch."

Die Beziehung von Olivia und Alex hat seit ihrer Zeit bei "Love Island" Höhen und Tiefen gemeistert. Nach ihrer gemeinsamen Zeit auf der Insel wurden sie oft als eines der stabilsten Paare der Show bezeichnet. Die beiden, die seit 2022 auch Eltern eines Sohnes namens Abel sind, haben sich stets gegenseitig unterstützt. Olivia sprach oft darüber, wie viel sie voneinander lernen und sich stärken können. Mit ihrem neuesten Familienzuwachs und angesichts allem, was sie gemeinsam überstanden haben, scheint ihr Band noch unerschütterlicher geworden zu sein, wie sie deutlich machten.

Getty Images Olivia Buckland und Alex Bowen bei der Premiere von "Fast and Furious Live"

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, Alex Bowen und ihre zwei gemeinsamen Kinder im August 2025

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Abel