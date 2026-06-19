Olivia Bowen und Alex ziehen in ihre Traumvilla in Spanien

Nach fast zwei Jahren Planung und Bauarbeiten ist es endlich so weit: Reality-TV-Star Olivia Bowen (32) und ihr Ehemann Alex Bowen sind in ihre Traumvilla in Spanien eingezogen. Auf Instagram teilte Olivia jetzt einen Video-Einblick in das neue Feriendomizil, das die beiden buchstäblich von Grund auf neu gebaut haben. Zu sehen sind ein privater Pool, eine großzügige Außenterrasse und ein Grillbereich. Im Gepäck hatte die Familie dabei nicht nur jede Menge Vorfreude, sondern auch die gemeinsamen Kinder Abel und Sienna – vier Jahre alt und zehn Monate jung.

In ihrem Beitrag gestand Olivia, dass die ersten Tage im neuen Zuhause durchaus turbulent waren. "Diese Reise war alles andere als perfekt, und ehrlich gesagt waren diese ersten zwei Tage wild – ein Heim von Grund auf vorzubereiten mit einem 10 Monate alten und einem 4-jährigen Kind, die wie verrückt herumrennen. Aber ich würde es nicht anders wollen", schrieb sie unter ihrem Post. Schon im vergangenen Monat hatte sie verkündet, dass die Vertragsunterzeichnung erfolgreich abgeschlossen worden sei: "Ich kann nicht glauben, dass wir endlich sagen können, dass wir unser Ferienhaus in Spanien besitzen." Nun kündigte sie an, ihre Follower mit "spanischem Deko- und Styling-Content" aus der Villa zu versorgen.

Die gelernte Kosmetikerin Olivia und Fußballer Alex lernten sich 2016 in der britischen Datingshow Love Island kennen und wurden dort zum Paar. Nach dem Ende der Sendung blieben sie zusammen, heirateten 2018 und bauten seitdem gemeinsam ihre Beziehung in der Öffentlichkeit auf. Immer wieder gewähren sie ihren Followern auf Social Media Einblicke in ihr Familienleben – zuletzt eben mit dem langen Weg zu ihrer eigenen Immobilie in Spanien, den die beiden von Anfang an dokumentiert haben.

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Getty Images Olivia und Alex Bowen im September 2021

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Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowens spanische Villa im Juni 2026

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Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen mit ihrem Mann Alex und Sohn Abel, Dezember 2024