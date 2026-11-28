Marla Slengard wehrt sich gegen Fake-Vorwürfe. Die TV-Bekanntheit soll sich gemeinsam mit Tim Kühnel (30) schon vor den Dreharbeiten zu Love Island VIP abgesprochen und die Romanze in der Datingshow nur inszeniert haben. In mehreren Clips ihrer Instagram-Story bezog Marla nun Stellung und machte unmissverständlich klar: "Und inszeniert oder Show oder Fake ist da gar nichts, Leute. Es gab auch keinen Plan von mir oder Tim im Voraus." Auch die Behauptung, dass die beiden schon vor ihrem Einzug in die Villa in Verbindung standen, weist die Influencerin zurück: "Null. Ich glaube, der hatte andere Sachen zu tun vorher. Wir hatten keinen Kontakt oder irgendwas." Auslöser für ihre Reaktion war ein Vorschauclip zur Sendung. Darin wurde bereits angedeutet, dass eine mutmaßliche Absprache in den nächsten Folgen von "Love Island VIP" thematisiert wird.

Marla zufolge hätten sie und Tim die gemeinsame Zeit während der Dreharbeiten ganz bewusst genossen. In der Show hätten sich die beiden vor allem Gedanken darüber gemacht, wie es nach dem Ende der Sendung weitergehen könnte und ob ihre Beziehung auch außerhalb des Formats eine Zukunft habe. Der "Plan", der in der Datingshow erwähnt wird, habe sich laut der Influencerin ausschließlich auf Paco Herb (31) bezogen. Nach dessen Ausscheiden hätten sie und Tim nämlich damit gerechnet, dass der Realitystar später zurückkehren und versuchen würde, Marla um den Finger zu wickeln. Deshalb hätten die beiden vereinbart, dass sie im Fall von Pacos Rückkehr standhaft bleibe. Das habe allerdings nicht geklappt, wie Marla offen zugibt: "Ich habe reingeschissen." In den nächsten Folgen sollen die Situation rund um Paco und die Fake-Vorwürfe genauer beleuchtet werden. Sie hofft, dass die Ereignisse dort richtig gezeigt werden. Sie betont: "Jedes Auf und Ab, jede Emotion, jeder Spruch ... Alles das war leider ich und echt. Ich habe keinen Plan gehabt." Und weiter: "Nichts war abgesprochen."

Die Zeit bei "Love Island VIP" hat Marla auch abseits der Kameras beschäftigt. Einige Monate nach Abschluss der Dreharbeiten entschied sie sich, ihrer mentalen Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Erst vor wenigen Tagen teilte die Netz-Bekanntheit mit seinen Followern, dass in Kürze ein erstes Gespräch mit einer Therapeutin ansteht. Während ihrer Zeit in der Show sei ihr klar geworden, dass sie einige persönliche Baustellen und Traumata aufarbeiten möchte. Mithilfe der Therapie will Marla ihre Ängste angehen und Verhaltensmuster durchbrechen, die sich in ihrem Leben immer wiederholen. Mit diesem Schritt geht die Influencerin ganz offen um und nimmt ihre Community auf Instagram mit auf diesen Weg.

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RTLZWEI Die Realitystars Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP", 2026.

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RTLZWEI Henna, Marla und Tim bei der Movie Night in "Love Island VIP"

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