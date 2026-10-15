Mag auch Männer: Christian Lell findet Bill Kaulitz "hübsch"

Christian Lell (42) zeigt sich bei Promi Big Brother von einer sehr privaten Seite. Im Gespräch mit seinen Mitbewohnern Francesca Morgese und Maurice Dziwak (28) berichtete der ehemalige Profifußballer, dass er sich auch zu Männern hingezogen fühlt. Er hatte bereits etwas mit Männern am Laufen. Dann kam das Gespräch auf Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (37). Vor allem seine langen Haare haben es Christian offenbar besonders angetan. "Diesen Tokio-Hotel-Sänger, den finde ich gut. Ich finde den gut. Hübscher Mann", schwärmte er verlegen in der Sendung. Nach seinem Geständnis wirkte der Sportler allerdings nachdenklich. Als Maurice ihn dazu ermutigte, ein Date mit dem Musiker ins Auge zu fassen, schüttelte Christian unsicher den Kopf.

Von seinem Mitbewohner bekam Christian für seine Offenheit direkt Rückendeckung. "Go for it. Das ist dein Date", feuerte Maurice ihn an. Auch im Einzelinterview fand der Realitystar klare Worte und zeigte sich beeindruckt davon, wie offen sein Mitstreiter mit dem Thema umgeht. "Find ich cool und ich bin froh, dass er dazu steht. Dafür muss man sich nicht schämen, wenn man als Mann auf einen Mann steht", betonte Maurice. Christian machte in dem Gespräch deutlich, dass ihm die Worte nicht leichtfallen. "Das ist ein sensibles Thema für mich", erklärte der Ex-FC-Bayern-Fußballer im Container.

Warum er sich über viele Jahre zurückgehalten hat, erklärte Christian gegenüber Francesca und Maurice mit dem Umgang mit Homosexualität im Profifußball. Seine Sorge schilderte er mit einem Beispiel vom Platz: "Es hat einen Grund, warum sich kein aktiver Fußballspieler outet. Stell dir vor, du verschießt den Elfmeter beim Finale, nur weil dir jemand etwas reingerufen hat." Dass er nun in der Show über das Thema sprechen kann, beschreibt der Sportler als großen Schritt. "Das ist eine emotionale Befreiung für mich. Habe das viele Jahre mit mir herumgetragen und an mir gezweifelt", gestand Christian im Einzelinterview. Der ehemalige Bundesligaprofi spielte unter anderem für den FC Bayern München und Hertha BSC, bevor er dieses Jahr sein Debüt im Reality-TV feierte.

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Joyn Christian Lell in "Promi Big Brother"

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2026

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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