Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) müssen sich gerade mit Kritik aus den eigenen Reihen auseinandersetzen. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gehen die Tokio Hotel-Zwillinge auf den Vorwurf der Doppelmoral ein, den einige Fans gegen sie erhoben haben. Grund dafür war eine frühere Episode: Darin hatten sich die Brüder über die Wiener Fiaker aufgeregt, weil sie in den Pferdekutschen Tierleid sehen. Kurz darauf schwärmten sie dann aber vom Schnitzel in der österreichischen Hauptstadt. Diese Mischung aus Tierschutzkritik und Fleischgenuss kam bei manchen Zuhörern gar nicht gut an. Bill und Tom betonten nun, dass Fleisch zu essen einen Einsatz für Tiere ihrer Meinung nach keineswegs ausschließe. Dass der Übergang zwischen den beiden Themen irritieren konnte, räumte Tom allerdings ein. "War vielleicht ein bisschen ungünstiges Timing. Direkt von Pferden zu Schnitzel übergegangen", gestand der Gitarrist im Podcast ein.

Bill findet für die Kritik dagegen deutliche Worte: "Zu Leuten zu sagen: 'Ja, ihr dürft euch jetzt nicht für Tierschutz einsetzen, weil ihr Fleisch esst' – das finde ich maximal bescheuert." Der Sänger betont, dass er und sein Bruder sich intensiv mit dem Thema Tierschutz beschäftigen. Gleichzeitig lebe er am liebsten nach dem Motto "Leben und leben lassen". Tom erinnert außerdem daran, dass die beiden zwölf Jahre lang komplett auf Fleisch verzichtet hätten. Gerade er habe sich in dieser Zeit sehr genau mit Vegetarismus, Veganismus und Tierleid befasst. Die Frage nach der Doppelmoral sei für ihn deshalb nicht so leicht zu beantworten. Es komme unter anderem darauf an, wie viel Fleisch jemand esse, woher es stamme und ob es lediglich Ausnahmen gebe. Auch vegetarische Phasen und ein gleichzeitiger Einsatz für Tiere spielten für ihn eine Rolle. "Jeder trifft seine Entscheidung privat", fasste Tom zusammen. Ohnehin könne man "wahrscheinlich 99 Prozent der Menschheit" irgendeine Form von Doppelmoral vorwerfen.

Ausgelöst wurde die Diskussion durch einen Aufenthalt von Tokio Hotel in Wien. Tom nutzte die freie Zeit in der Stadt gemeinsam mit seiner Ehefrau Heidi Klum (53) und zeigte sich im Podcast grundsätzlich begeistert von der österreichischen Hauptstadt. Einen deutlichen Dämpfer bekam sein Eindruck jedoch durch die traditionellen Pferdekutschen. Der Anblick der Tiere habe ihn sehr mitgenommen und ihm den Tag verdorben, erzählte er. Daraufhin sprach sich der Gitarrist deutlich für ein Verbot der Fiaker aus. Besonders der direkte Wechsel von dieser emotionalen Tierschutzkritik zum Lob für Wiener Schnitzel fiel einigen Fans negativ auf. Genau diese Reaktionen griffen Bill und Tom nun in ihrem gemeinsamen Podcast auf. Während Tom die Abfolge der Themen als unglücklich bezeichnete, verteidigten beide ihren Fleischkonsum und verwiesen auf ihren früheren langjährigen Verzicht. Den Vorwurf, sie dürften sich deshalb nicht für den Schutz von Tieren einsetzen, lassen die Zwillinge nicht gelten.

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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Imago Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026

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