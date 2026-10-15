Tränen bei Maurice Dziwak: "Meine Mutter hat COPD."

Emotionale Szenen bei Maurice Dziwak (28): Der Realitystar öffnete sich bei Promi Big Brother gegenüber seinen Mitbewohnern Christian Lell (42) und Francesca Morgese über den Gesundheitszustand seiner Mutter – und wurde dabei von seinen Gefühlen überwältigt. Sie leide sowohl an Asthma als auch an der chronischen Lungenkrankheit COPD. Schon seit seiner Kindheit müsse der Realitystar mitansehen, wie sich ihr Zustand immer weiter verschlechtere. Inzwischen ist die Krankheit so weit fortgeschritten, dass seine Mutter zusätzlichen Sauerstoff benötigt. Hinzu kommen massive Sehprobleme: Auf einem Auge ist sie blind, auf dem anderen verfügt sie nur noch über die Hälfte ihrer Sehkraft. Für Maurice ist es kaum auszuhalten, ihr Leiden mitzuerleben, ohne ihr die Beschwerden nehmen zu können. Unter Tränen schilderte der Reality-TV-Star, wie machtlos er sich angesichts des Leidens seiner Mutter fühlt: "Das ist schlimm zu sehen, das tut einfach weh. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich will ihr helfen."

Schon früher seien gemeinsame Unternehmungen kaum möglich gewesen, weil seine Mutter schlecht Luft bekam. Auf die zusätzliche Sauerstoffversorgung sei sie allerdings erst seit vergleichsweise kurzer Zeit angewiesen. Maurice vermutet zudem, dass die starken Sehprobleme mit den vielen Medikamenten und dem Cortison zusammenhängen, die sie im Laufe ihres Lebens habe einnehmen müssen. Besonders zu schaffen macht ihm, dass sie immer wieder betont, nicht mehr zu können und keine Lebensqualität mehr zu haben. "Und wenn deine Mutter dir dein Leben lang sagt: 'Maurice, ich kann nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr' – was soll ich da noch Positives sehen? Ich denke mir: Wo ist da die Gerechtigkeit?", fragt er unter Tränen. Trotzdem versucht Maurice, ihr im Alltag beizustehen und ihr neuen Mut zu machen. Dabei trete er manchmal bewusst streng auf: "Mutter, du darfst jetzt nicht aufgeben." Wenn sie keine Kraft mehr habe, entgegne er: "Gib nicht auf, du hast Enkelkinder, du musst weiter Gas geben."

Doch nicht nur die Erkrankung seiner Mutter belastet den Realitystar. Auch sein Vater arbeite sich nach seiner Einschätzung völlig auf und habe kaum noch etwas von seinem eigenen Leben. Von der gesamten familiären Situation fühlt Maurice sich überfordert und fragt sich, wie er all das bewältigen und dabei positiv bleiben soll. Francesca kann seine Angst aus eigener Erfahrung nachvollziehen, da sie ihre eigene Mutter bereits früh verloren hat. Deshalb lenkte sie seinen Blick auf die Zeit, die ihm mit seiner Mutter noch bleibt. "Ich glaube, ich kann dir genau sagen, wo das Positive ist: Sie ist noch da", erklärt sie ihm im Gespräch. Ihre Worte ändern jedoch nichts daran, wie tief ihn die Erkrankung und die Hilflosigkeit treffen. Auch im Sprechzimmer ließ ihn das Thema nicht los: Dort brachen bei Maurice erneut die Tränen aus, als er über die Krankheit seiner Mutter und seinen Wunsch sprach, ihr endlich helfen zu können.

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak, Francesca Morgese und Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026