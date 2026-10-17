Neue "Die Wollnys"-Folgen: Fans rätseln um Loredana & Servet

Bei den Wollnys steht der Staffelstart vor der Tür. Aber statt Vorfreude herrscht bei vielen Zuschauern eher Verwirrung. RTLZWEI kündigte auf Instagram die neuen Folgen der Realitydoku Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie an. Sie wird ab dem 5. November 2026 beim Sender und bei RTL+ zu sehen sein. Für Gesprächsstoff sorgt nun das Familienfoto, mit dem die Staffel beworben wird. Denn darauf sind auch Loredana Wollny (22), ihr Ehemann Servet und der gemeinsame Sohn Aurelio zu sehen – obwohl der Familienstreit längst öffentlich ist. In den Kommentaren häufen sich deshalb die Fragezeichen. "Sind Loredana und Servet doch dabei? Ich dachte, da gibt es Stress", schreibt ein User. Andere Fans wundern sich ebenfalls: "Sind die nicht mittlerweile total zerstritten?" und "Wundert mich, dass Loredana und Servet darauf zu sehen sind."

Manche Zuschauer haben eine eigene Theorie parat. Sie vermuten, dass der Sender ein älteres Bild verwendet oder einzelne Familienmitglieder nachträglich ins Motiv gesetzt haben könnte. "Servet und Aurelio sind per Fotomontage hinzugefügt worden, so sieht es zumindest aus", lautet zum Beispiel ein Kommentar. Ein Blick auf die weiteren Fotos des Beitrags bekräftigt das: Dort werden die mutmaßlich beteiligten Familienmitglieder einzeln vorgestellt – Silvia Wollny (61) und Harald Elsenbast (66), Sylvana Wollny (34) und Flo, Sarafina Wollny (31) und Peter Wollny (33), Estefania Wollny (24), Sarah-Jane Wollny (28) sowie Lavinia Wollny (26) und Tim. Loredana und Servet tauchen auf diesen Einzelmotiven hingegen nicht auf.

Loredana und ihre Mama Silvia liegen schon seit einer Weile im Clinch. Vor zwei Monaten sorgte ausgerechnet Servet mit einer ungewöhnlichen Formulierung für Aufsehen: Er bezeichnete Silvia öffentlich als seine "Ex-Schwiegermutter". In einer Social-Media-Story erklärte er, er habe diesen Begriff nicht genutzt, "um jemanden abzuwerten". Er meinte: "Am 15.07. wurde meiner Frau Loredana schriftlich erklärt, dass sie die betreffende Person nicht mehr 'Mama' nennen solle." Deshalb habe er sich bewusst für "Ex-Schwiegermutter" entschieden: "Das ist keine Beleidigung, sondern beschreibt lediglich meine persönliche Einordnung der aktuellen familiären Situation." Gleichzeitig betonte er, er wolle keine Schlammschlacht und niemanden "an den Pranger" stellen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die Wollnys

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, Servet und Leyla bei "Die Wollnys"