"Harry Potter"-Star Bonnie Wright begrüßt Baby Nummer zwei

Bonnie Wright (35) ist zum zweiten Mal Mutter geworden! Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Ginny Weasley in den Harry Potter-Filmen weltweit bekannt wurde, und ihr Ehemann Andrew Lococo freuen sich über einen weiteren Sohn. Der kleine Aster Sky Wright Lococo kam bereits am 28. September bei einer Hausgeburt zur Welt. Öffentlich machte die Britin die freudige Nachricht allerdings erst jetzt: Am Samstag verkündete sie die Geburt auf Instagram und teilte zugleich die ersten Bilder ihres Neugeborenen. Damit gewährte sie ihren Fans einen persönlichen Einblick in das Familienglück. Neben dem kleinen Aster zeigen die Aufnahmen auch, wie liebevoll sein Vater Andrew und sein großer Bruder Elio ihn willkommen heißen. Mit der Fotostrecke ließ die zweifache Mama ihre Community an den ersten gemeinsamen Wochen als vierköpfige Familie teilhaben.

Auf einem Selfie schläft der neugeborene Aster friedlich auf der Brust seiner Mutter, ein weiteres Foto zeigt Andrew mit seinem Sohn im Kinderwagen. Besonders herzerwärmend ist ein Schnappschuss, auf dem Elio neugierig den Kopf in den Kinderwagen steckt, um seinen kleinen Bruder aus nächster Nähe zu betrachten. In ihrem Beitrag verriet Bonnie auch, woher der ungewöhnliche Name ihres Sohnes stammt. "Sagt Hallo zu unserem Sohn Aster Sky Wright Lococo, der am 28. September zu Hause geboren wurde und nach der sternförmigen Blume benannt ist", schrieb sie auf Instagram. Zudem bedankte sie sich bei den beiden Frauen, die sie während der Geburt begleitet hatten: "Danke, Universum, für mein liebevolles Bündel aus Jungs! Und danke [UMA] und [Meaghan Snider], dass ihr uns durch das Portal der Geburt geführt habt."

Bonnie Wright und Andrew Lococo gaben sich im März 2022 das Jawort. Rund eineinhalb Jahre später wurden sie erstmals Eltern: Im September 2023 kam ihr Sohn Elio zur Welt. Mit drei Jahren ist er nun großer Bruder geworden – und scheint sich in dieser Rolle bereits wohlzufühlen. Wie die 35-Jährige auf Instagram verriet, hat Elio den Familienzuwachs liebevoll aufgenommen. "Unser kleiner Stern wurde von seinem großen Bruder Elio mit Liebe überschüttet", schwärmte sie. Neben ihrer Schauspielkarriere arbeitet Bonnie auch als Regisseurin und Produzentin und setzt sich seit Jahren für Umwelt- und Klimaschutz ein. Ihre zweite Schwangerschaft hatte sie weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Umso größer war die Überraschung, als sie ihre Fans nun mit den ersten Bildern ihres jüngsten Sohnes an ihrem Familienglück teilhaben ließ.

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Instagram / thisisbwright Bonnie Wright und ihr Baby, Oktober 2026

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Instagram / thisisbwright Bonnie Wrights Baby Aster Sky Wright Lococo

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Instagram / thisisbwright Bonnie Wrights Mann Andrew Lococo mit den beiden Söhnen

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