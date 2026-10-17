Royaler Hingucker: Neues Bild von Mette-Marit rührt die Fans

Königin Mette-Marit (53) zeigt sich nach ihrer erfolgreichen Lungentransplantation erstmals wieder auf einer neuen Aufnahme der Öffentlichkeit: Anlässlich der Wiedereröffnung der Ausstellung "Fäden der Zeit" in Königin Sonjas (89) Kunststall in Oslo veröffentlichte der norwegische Hof auf Instagram ein stimmungsvolles Bild. Darauf sitzt die 53-Jährige in einem dunklen Pullover und einer eleganten weißen Hose ganz entspannt auf einer Holzbank vor einem großen Webstuhl und blickt mit einem sanften Lächeln direkt in die Kamera. Die Schau hatte zuvor während der einmonatigen Hoftrauer geschlossen bleiben müssen, die auf den Tod von König Harald V. (†89) am 28. August folgte. Mette-Marit befindet sich nach dem schweren medizinischen Eingriff zwar weiterhin in der intensiven Rehabilitation, doch der neue Anblick sorgt bei zahlreichen Royal-Fans für Rührung. "Wunderbar, Königin Mette-Marit so wohlauf zu sehen", schwärmt ein treuer Anhänger in den Kommentaren.

Bis zu Mette-Marits vollständiger Rückkehr in den royalen Alltag wird allerdings noch reichlich Zeit verstreichen müssen. Ihr behandelnder Arzt Are Holm machte nach dem komplexen Eingriff unmissverständlich klar, dass der gesamte Genesungsprozess sehr viel Geduld und Disziplin erfordert. "Die Königin nimmt am geplanten Training teil, und wir sind mit der Entwicklung zufrieden", erklärte der Experte zum Gesundheitszustand der Königsgemahlin. Die bisherigen Fortschritte entsprechen demnach exakt dem vorgesehenen medizinischen Verlauf, doch ihre Erholung steht für alle Beteiligten weiterhin an oberster Stelle. Frühestens im kommenden Sommer werde Mette-Marit wieder offizielle königliche Pflichten wahrnehmen können. Bis dahin ermöglicht das nun veröffentlichte Foto immerhin einen kleinen Einblick in ihren Alltag.

Das Weben ist für die 53-Jährige weit mehr als nur ein angenehmer Zeitvertreib während der langwierigen Phase der Genesung. In den sozialen Medien beschreibt sie bewegend, was diese handwerkliche Präzisionsarbeit persönlich in ihr auslöst und wie sehr sie ihr mental hilft. "Wenn ich mich an den Webstuhl setze, kommt vieles zur Ruhe", schreibt Mette-Marit im Post und schwärmt von diesem ganz persönlichen Rückzugsort. Passend dazu widmet sich die aktuelle Ausstellung historischen Bildteppichen aus den königlichen Sammlungen, die zwischen 1899 und 1955 entstanden sind. Zu den absoluten Glanzstücken der Präsentation gehören monumentale Reichsteppiche, die einst sogar auf der Pariser Weltausstellung mit einer begehrten Goldmedaille ausgezeichnet wurden.

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