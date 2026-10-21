Olivia Rodrigo schwärmt von Chappell Roan und David Byrne

Olivia Rodrigo (23) hat ihrem Song "Expectations" ein zweites Leben geschenkt: Am Freitag veröffentlichte die Sängerin eine neue Version des Tracks, den sie gemeinsam mit Chappell Roan (28) eingesungen hat. Das Original stammt von Olivias aktuellem Album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". Für das dazugehörige Musikvideo holten sich die beiden prominente Unterstützung an Bord. Der Clip ist als Spielshow im Stil der Achtzigerjahre inszeniert und trägt den Titel "The Big Expectations Show". Durch die Sendung führt kein Geringerer als David Byrne (74), und auch Olivias langjähriger Produzent Dan Nigro absolviert einen kurzen Gastauftritt. Den prominenten Gastgeber ihres Videos erwähnte sie ausdrücklich: "Und außerdem ein riesiges Dankeschön an David für den unglaublichsten Gastauftritt aller Zeiten! Ich habe große Erwartungen, Baby!"

Die Zusammenarbeit zwischen Olivia und Chappell wurde im August beim Frauenfestival Daisy Chain Fields konkretisiert, das Olivia selbst veranstaltete und bei dem beide Sängerinnen auf der Bühne standen. Nach dem Wiedersehen beim Festival hätten sie beschlossen, gemeinsam an dem Song zu feilen. "Chappell liebt die Botschaft des Songs, und die Version, die sie gemeinsam geschaffen haben, ist magisch", so eine anonyme Quelle gegenüber Bizarre. Auf Instagram teilte die Musikerin Bilder vom Dreh und geriet ins Schwärmen: "Ich liebe diesen Song und dieses Video so sehr! Chappell ist der unglaublichste Mensch und die inspirierendste Künstlerin, und ich bin so glücklich, von ihr lernen und sie meine Freundin nennen zu dürfen." In ihrem Beitrag betonte Olivia zudem, wie viel ihr die Arbeit mit vertrauten Menschen bedeutet habe. "Mit Menschen, die man liebt, Kunst zu schaffen, ist das beste Gefühl überhaupt [...]", schrieb sie.

Der Auftritt bei Daisy Chain Fields markierte zugleich Chappells Rückkehr auf die Bühne. Seit Mai hatte die Sängerin nicht mehr live gespielt und sich längere Zeit aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Nach dem Festival fand sie lobende Worte für ihre Freundin und Kollegin: "Olivia Rodrigo, du inspirierst mich auf so viele Arten. Wir brauchen Künstlerinnen wie dich, die ihre Plattform für das Gute nutzen und so ein Licht in der Welt sind." Wie viel ihr die Unterstützung bedeutet, machte sie ebenfalls deutlich: "Danke, dass du du selbst bist und Künstlerinnen wie mich unterstützt. Du hast mein Leben auf so viele Arten verändert." Die kurze Auszeit und das darauffolgende Comeback ließen die Sängerin emotional werden: "Es hat sich so gut angefühlt, wieder aufzutreten. Mir war nicht klar, wie sehr ich es vermisst hatte. Ich habe wirklich meine 'Das fünfte Element'-Fantasie ausgelebt", schrieb die Musikerin.

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Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Chappell Ryan und David Byrne beim Videodreh, 2026

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Instagram / oliviarodrigo Olivie Rodrigo und Chappell Ryan beim Videodreh, 2026

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Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo und Chappell Roan beim Videodreh, 2026