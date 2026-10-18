Olivia Rodrigo und Chappell Roan rechnen im Remix ab

Olivia Rodrigo (23) und Chappell Roan (28) überraschen ihre Fans mit einer gemeinsamen Neuauflage von Olivias Song "Expectations". Zu dem Remix veröffentlichten die Sängerinnen auch ein spannendes Musikvideo. Darin liefern sie sich als Rivalinnen mehrere Duelle in klassischen Spielshows. Durch die verschiedenen Wettbewerbe führt Talking Heads-Star David Byrne (74), der in die Rolle des Moderators schlüpft. Musikalisch bringt Chappell ebenfalls ihre ganz eigene Perspektive ein: Sie übernimmt die zweite Strophe und rechnet darin mit einer Frau ab, die sich nach einem zunächst vielversprechenden Konzertdate drei Wochen lang nicht mehr bei ihr gemeldet hatte. Auch den Refrain passt die Sängerin an ihre eigene Perspektive an. Darin stellt sie klar, dass für sie weder eine Frau mit einem nur vorgetäuschten Job noch eine passive Partnerin infrage kommt. Damit trifft ihr Part genau den Kern des Songs.

Der Remix ist somit eine gemeinsame Abrechnung mit enttäuschenden Romanzen und unklaren Absichten. Zugleich blicken Olivia und Chappell auf frühere Fehlentscheidungen zurück, aus denen sie inzwischen neue Erkenntnisse gewonnen haben. Der Song wurde von Olivia Rodrigo erstmals am 12. Juni 2026 als Teil ihres dritten Studioalbums "You seem pretty sad for a girl so in love" veröffentlicht. Die neue Remixversion mit Chappell Roan erschien am 15. Oktober 2026. Im Lied machen beide deutlich, dass sie sich in Liebesdingen nicht länger mit unentschlossenen Menschen oder halbherzigem Interesse zufriedengeben wollen. Stattdessen formulieren die Freundinnen klare Erwartungen daran, wie sie von potenziellen Partnern behandelt werden möchten.

Mit Chappell holte sich Olivia für die neue Fassung eine langjährige Freundin an ihre Seite. Die Verbindung der beiden begann während Olivias erster Tournee, bei der Chappell als Voract auftrat. Für die Sängerin war diese Gelegenheit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu ihrem späteren großen Durchbruch. Mit dem Remix von "Expectations" treffen ihre gemeinsame Geschichte und ihre musikalischen Perspektiven nun erstmals in dieser Form aufeinander. Doch während Olivia in "Expectations" neue Maßstäbe für die Liebe setzt, fühlte sie sich abseits der Musik zuletzt von ganz anderen "Erwartungen" unter Druck gesetzt. Vor Kurzem räumte sie in einem Interview mit The Hollywood Reporter mit anhaltenden Datinggerüchten auf.

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Getty Images Sängerinnen Olivia Rodrigo und Chappell Roan bei der "Olivia Rodrigo: Guts World Tour"-Filmpremiere

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Getty Images Chappell Roan, Sängerin

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Chloe-Show während der Paris Fashion Week, 2026