Olivia Rodrigo rechnet mit den falschen Liebesgerüchten ab

Ein gemeinsamer Spaziergang, ein paar Paparazzi-Fotos – und schon waren die Datinggerüchte perfekt: Im Sommer wurde Olivia Rodrigo (23) mit einem jungen Finanzmann aus New York fotografiert, woraufhin Spekulationen über eine mögliche Romanze aufkamen. Im Interview mit The Hollywood Reporter stellt die Sängerin nun klar, dass an der Geschichte nichts dran ist. Der Mann sei nie ihr Partner gewesen, einen Freund habe sie aktuell ohnehin nicht. Dass jedes Treffen mit einem männlichen Bekannten sofort als neue Liebe ausgelegt wird, geht der Musikerin gehörig auf die Nerven. "Jedes Mal, wenn ich mit einem Typen unterwegs bin, der nicht mein Freund ist, steht plötzlich im Internet: 'Sie sind verheiratet, bla bla bla'", schildert sie. Besonders deutlich äußert sich Olivia über die Beobachtung durch Fotografen und die anschließende Bewertung einzelner Schnappschüsse: "Es ist einfach nur widerlich und fühlt sich total übergriffig an. Als würde man gestalkt und dann anhand von Fotos beurteilt."

Wie weit das Ganze gehe, schildert die Sängerin ebenfalls: Fotografen würden ihr sogar vor der eigenen Haustür auflauern. "Wie gesagt, ich bin Single, ich habe keinen Freund. Und vor seinem Zuhause verfolgt zu werden und dann zu erleben, dass diese Bilder als Beweis dafür verwendet werden, dass man ein schlechter Mensch ist, ist einfach völlig verrückt", erklärt sie. Trotz ihres Promistatus würde Olivia gern ein einigermaßen normales Leben führen – die öffentliche Aufmerksamkeit empfindet sie schon lange als Belastung. Im Rampenlicht steht sie spätestens seit ihrem Durchbruch mit "Drivers License" im Jahr 2021, bekannt war sie allerdings bereits mit 13 Jahren als Disney-Star. Den Glauben an die Liebe hat sie trotzdem nicht verloren: "Ich kann es kaum erwarten, zu heiraten – eines Tages."

Es ist nicht das erste Mal, dass Fotos für Aufregung sorgen. Bereits einige Monate zuvor war Olivia gemeinsam mit Sänger Cameron Winter in Los Angeles gesehen worden. Nach einem Abendessen verließen die beiden gut gelaunt ein Restaurant – und lieferten damit Stoff für wilde Spekulationen. Die Sichtung erfolgte knapp vier Monate nach der Trennung der Musikerin von Schauspieler Louis Partridge. Eine Beziehung zwischen Olivia und Cameron wurde damals allerdings von keiner Seite bestätigt. Fest stand lediglich, dass die beiden beruflich miteinander verbunden waren: Sowohl Olivia als auch Cameron waren auf dem Benefizkompilationsalbum "Help(2)" vertreten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles, 13. November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo posiert verspielt in ihrem Urlaub

Anzeige Anzeige

Imago Olivia Rodrigo und Louis Partridge, August 2024