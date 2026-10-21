Hunter Schafer spricht über ihre geschlechtsangleichende OP

Hunter Schafer spricht offen über einen sehr persönlichen Schritt in ihrem Leben. Die aus der Serie Euphoria bekannte Schauspielerin hat sich im Dezember 2025 einer geschlechtsangleichenden Operation im Genitalbereich unterzogen. Sie machte den Eingriff erstmals in einem Interview mit dem Magazin Elle öffentlich. Mit dem Ergebnis ist die 27-Jährige offenbar sehr zufrieden. "Vielleicht ist es gut, das zu teilen, wegen der Spannung, über die ich zwischen diesen beiden Welten gesprochen habe", erklärte sie mit Blick auf das Verhältnis zwischen Realität und Ideologie. Anschließend betonte sie: "Ich hatte gerade im Dezember eine geschlechtsangleichende Operation im Genitalbereich, was großartig war, und ich liebe sie so sehr." Genauere Angaben zu den medizinischen Details machte Hunter nicht. Ihre positive Einschätzung des Eingriffs teilte sie dafür umso deutlicher.

Hunter sprach in dem Interview auch über ihre Gedanken zu Queerness und das Spannungsfeld zwischen persönlichen Vorstellungen und gesellschaftlicher Realität. Wie Elle berichtet, beschäftigte sich die Schauspielerin mit der Frage, was Queerness als Idee und Philosophie ausmacht und wie sich diese Vorstellungen im Alltag widerspiegeln. "Ich habe das Gefühl, dass da immer eine Spannung herrscht", erklärte sie. Gleichzeitig sieht Hunter darin eine besondere Qualität: "Ich habe das Gefühl, dass genau das das Magische an Queerness ist. Auf ideologischer Ebene geht es um Möglichkeiten, Erweiterung und Wachstum und darum, sich auf diese Reise zu begeben und sich selbst zu finden." Für sich selbst formulierte sie eine klare Aussage: "Ich bin eine Frau. Ich bin ein Mädchen."

Bei geschlechtsangleichenden Operationen können unter anderem vorhandene Geschlechtsorgane entfernt und neue angelegt werden, wie die Mayo Clinic erläutert. Welche konkreten Eingriffe Hunter durchführen ließ, ist nicht bekannt. Solche Operationen sollen dazu beitragen, dass der Körper besser mit der eigenen Geschlechtsidentität übereinstimmt. Laut der medizinischen Einrichtung weisen Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Eingriffe das Wohlbefinden und die sexuelle Funktion positiv beeinflussen können. Auch abseits ihrer jüngsten Offenbarung hat Hunter bereits öffentlich über ihre Identität gesprochen. So erklärte sie in der Vergangenheit, warum sie Rollen abgelehnt hatte, für die sie als Transfrau besetzt werden sollte.

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Getty Images Hunter Schafer, "Euphoria"-Star

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Getty Images Hunter Schafer bei der Vanity Fair Oscar Party, März 2023

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Getty Images Hunter Schafer, "The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes", November 2023