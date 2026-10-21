Zazie Beetz überrascht mit Babybauch auf dem roten Teppich

Zazie Beetz (35) überraschte die Fans bei der Premiere ihrer neuen Serie mit einer tollen Neuigkeit: Sie ist schwanger! Die Schauspielerin besuchte den roten Teppich zur neuen Apple-TV-Serie "Nocturne" am Dienstag im Regal Union Square in New York mit deutlich sichtbarem Babybauch. In ihrem Look aus Rock und passendem Oberteil setzte sie ihre wachsende Körpermitte gekonnt in Szene. Mit dabei bei der Verkündung war auch Zazies Ehemann David Rysdahl. Auf gemeinsamen Fotos streichelt er seiner Liebsten behutsam über den Bauch.

Für die Darstellerin dürfte es ein doppelter Grund zum Feiern gewesen sein: ihre Schwangerschaft und der Start ihres neuen Serienprojekts. Die Serie erscheint am 30. Oktober 2026 weltweit bei Apple TV. Zazie schlüpft darin in die Rolle der FBI-Agentin Saga Bauer. Diese gerät bei der Suche nach dem letzten vermissten Opfer eines gerissenen Serienmörders selbst in einen hochgefährlichen Fall. Zum Auftakt stehen gleich zwei Episoden bereit, anschließend folgt bis zum 25. Dezember 2026 jeden Freitag eine weitere Folge. Insgesamt umfasst die erste Staffel zehn Episoden.

Auch zahlreiche Kollegen der "Deadpool 2"-Bekanntheit ließen sich den Abend in New York nicht entgehen: Liev Schreiber (59), Stephen Graham, Rory Culkin (37), Chrissy Metz (46), Gary Carr und Poorna Jagannathan kamen ebenfalls zur Premiere und posierten unter anderem mit Zazie und ihrem Gatten für die Fotografen. Zazie und David sind schon lange ein eingespieltes Team. Bereits seit 2014 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben – das sind inzwischen rund zwölf Jahre. Im Jahr 2023 gab sich das Paar das Jawort. Nun folgt mit dem ersten gemeinsamen Kind der nächste Meilenstein.

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Getty Images Zazie Beetz bei der New Yorker Premiere von Apples "Nocturne"

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Getty Images David Rysdahl und Zazie Beetz bei der New Yorker Premiere von Apples "Nocturne"

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Getty Images Anne Windsland, Rory Culkin, Zazie Beetz, Gary Carr, Poorna Jagannathan, Liev Schreiber und Chrissy Metz bei der Premiere von "Nocturne"