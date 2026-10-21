Nach Mobbing-Vorwürfen: Francesca widerspricht Christian

Francesca Morgese stellt sich gegen die Darstellung von Christian Lell (42), er sei während seiner Zeit bei Promi Big Brother von seinen Mitbewohnern gemobbt worden. Im Gespräch mit Promiflash stellt sie klar, dass sie die Vorwürfe von Christian Lell so nicht stehen lassen möchte. Der ehemalige Fußballprofi hatte nach seinem Aus bei "Promi Big Brother" angegeben, von seinen Mitbewohnern gemobbt und ausgegrenzt worden zu sein. Francesca hat die gemeinsamen Tage in der TV-Unterkunft offenbar mit ganz anderen Augen gesehen. "Ich habe nicht erlebt, dass Christian bei 'Promi Big Brother' gemobbt oder ausgegrenzt wurde. Aus meiner Sicht gab es mit mehreren Leuten Spannungen – auch zwischen ihm und mir", stellte Francesca klar. Und weiter: "Ich glaube, dass es Themen gibt, mit denen er sich auseinandersetzen sollte, und wünsche ihm dafür viel Heilung."

Zuvor hatte Christian bei einer Pressekonferenz, an der auch Promiflash teilnahm, über sein persönliches Erleben in der Show gesprochen. Dabei schilderte er, dass er sich von den übrigen Kandidaten gemobbt und ausgeschlossen gefühlt habe. Die Situation habe ihn offenbar so belastet, dass er bereits lange vor dem Finale mit dem Gedanken gespielt habe, die Sendung freiwillig zu verlassen. Dass er dann doch bis kurz vor Schluss durchhielt, habe er nicht sich selbst zu verdanken: Laut Christian war es der Psychologe der Produktion, der ihn davon abhielt, das Handtuch zu werfen und seine Koffer zu packen. Ganz so harmonisch ging es im Haus demnach nicht zu – auch wenn die Beteiligten die Lage unterschiedlich bewerten.

Tatsächlich war Christians Aufenthalt in der Show von Anfang an von Reibereien mit seinen Mitbewohnern geprägt. Immer wieder kam es zu Diskussionen und Konflikten, die auch vor den Kameras nicht verborgen blieben. Sein Abenteuer endete schließlich unfreiwillig: Am 18. Oktober 2026 und damit nur einen Tag vor dem großen Finale musste er die Koffer packen. Seine Mitbewohner hatten ihn zuvor für den Exit nominiert, im anschließenden Zuschauervoting sammelte er die wenigsten Anrufe. Damit öffnete sich die Containertür für ihn – nur eben in die andere Richtung. Statt im Finale um den Sieg mitzumischen, musste Christian also kurz vor dem Ziel gehen. Die Debatte über das Klima im Haus geht nach dem Ende der Staffel allerdings munter weiter.

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Imago Francesca Morgese beim Reveal Event zu Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Christian Lell in "Promi Big Brother"

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf