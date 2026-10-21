Nico Legat entschuldigt sich nach Sommerhaus-Ausraster

Nico Legat (28) hat bei Das Sommerhaus der Stars 2026 für einen der heftigsten Momente der Staffel gesorgt – und meldet sich nun mit einer Entschuldigung zu Wort. Beim Einparkspiel in Bocholt verlor der Realitystar vollkommen die Fassung, ließ sich abfällig über Frauen aus und ging auch seine Freundin Laura Parrinello verbal an. Gegenüber RTL erklärt er: "Wenn ich das sehe, wie ich mit Laura kommuniziere und spreche, das geht nicht. Die Aussage gegen die Frauenwelt, die können nur kochen, dafür entschuldige ich mich." Seinen Ausraster führt der Sohn von Thorsten Legat (57) auf die starken Emotionen während der Aufgabe zurück. Der 28-Jährige sei an seine Belastungsgrenze gekommen und habe kurz vor der Explosion gestanden. Wie sehr ihn das misslungene Manöver aufgewühlt habe, macht er ebenfalls deutlich: "Das war Emotion, ich konnte nicht mehr, ich war kurz vorm Explodieren. Ich wollte diesen Wagen auffressen am liebsten."

Auslöser für den Druck war offenbar auch die eigene Familiengeschichte. Seine Eltern Thorsten und Alexandra Legat hatten das Einparkspiel 2016 gemeistert – damals allerdings noch in einer leichteren Variante. Nico wollte da unbedingt mithalten. Bei RTL beschreibt Nico den Erfolgsdruck, den er nach eigener Aussage schon seit Jahren verspürt: "Mein Leben lang habe ich nur Druck und stehe unter Druck und muss performen und ich muss liefern." Genau diesen familiären Erwartungsdruck habe er in der Situation an seiner Partnerin ausgelassen. Bei Laura habe er sich inzwischen für sein Verhalten entschuldigt. Dass solche Szenen künftig nicht mehr vorkommen, will der 28-Jährige allerdings nicht versprechen: "Für mich ist immer klar, wenn ich in Formate gehe, da werden immer Sachen passieren, dass es knallt", betont Nico gegenüber dem Sender.

Kennengelernt hatten sich Nico und Laura unter besonderen Umständen: Die beiden trafen während seines Aufenthalts in einer Entzugsklinik aufeinander, in der er wegen seiner Alkohol- und Drogensucht behandelt wurde. Der Realitystar hatte offen davon berichtet, zeitweise obdachlos und schwer suchtkrank gewesen zu sein. Während seiner Behandlung auf der Privatstation stand Laura ihm zur Seite. Bereits zum Auftakt von "Das Sommerhaus der Stars" hatte Nico mit einer respektlosen Schilderung des Kennenlernens für Empörung bei den Zuschauern gesorgt. Nun steht erneut sein Umgang mit Laura im Mittelpunkt. Seine aktuellen Aussagen richten den Blick jedoch nicht nur auf die Beziehung, sondern auch auf den Druck, den Nico nach eigener Darstellung innerhalb seiner Familie empfindet.

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RTL Nico Legat im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Nico Legat, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL / Lena-Luise Grellert Nico Legat und seine Freundin Laura, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026