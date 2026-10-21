Haftbefehl in Reha: Sein Manager gibt Gesundheitsupdate

Um die Gesundheit von Haftbefehl (40) gab es zuletzt viele Fragezeichen – jetzt gibt es ein Update. Wie sein Manager Erfan Bolourchi der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, wird der Rapper nach einem Krankenhausaufenthalt inzwischen in einer Rehaklinik behandelt. Demnach konnte der 40-Jährige das Krankenhaus bereits in der vergangenen Woche verlassen. Sein Zustand verbessere sich mittlerweile, die medizinische Behandlung sei jedoch noch nicht abgeschlossen. Haftbefehl muss sich demnach noch einer Operation an der Nase unterziehen. Weitere Einzelheiten zu dem Eingriff wurden bislang nicht bekannt gegeben. Nach den kurzfristigen Konzertabsagen in Düsseldorf und Berlin steht für Haftbefehl nun vor allem eine längere Auszeit an. Der Rapper werde sich vorerst sowohl aus der Öffentlichkeit als auch vom Bühnenleben zurückziehen. Wann er wieder vor seinem Publikum stehen kann, ist derzeit völlig offen.

Zu den Hintergründen der Behandlung äußerte sich Erfan nicht näher. Der Manager erklärte weder, weshalb der vorherige Aufenthalt im Krankenhaus notwendig geworden war, noch nannte er nähere Hintergründe zu der bevorstehenden Nasenoperation. Damit bleibt auch unklar, ob der geplante Eingriff mit der aktuellen gesundheitlichen Situation des Musikers zusammenhängt. Fest steht: Seine für Mitte Oktober geplanten Auftritte in Düsseldorf und Berlin hatte der Musiker kurzfristig abgesagt. Für viele Fans kam das überraschend – ganz neu war eine solche Entwicklung allerdings nicht. Bereits im Juni hatte der Musiker angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen eine Pause von der Bühne einzulegen. Die nun bestätigte Behandlung in einer Reha-Klinik verlängert seinen Rückzug auf unbestimmte Zeit. Einen möglichen Zeitraum für ein Comeback nannte sein Management nicht. Bislang ist daher weder bekannt, wann Haftbefehl wieder öffentlich auftreten wird, noch wann neue Konzerttermine stattfinden können.

Nach den Konzertabsagen hatte sich bereits Haftbefehls Bruder Cem Anhan, der selbst unter dem Namen Capo als Rapper bekannt ist, über Social Media zu Wort gemeldet. Cem teilte damals mit, dass sich sein Bruder unter ärztlicher Aufsicht befinde und sich auf seine Gesundheit konzentrieren müsse. Konkrete Details zu den Beschwerden nannte aber auch Cem damals nicht. Das Statement des Bruders und die aktuelle Bestätigung des Managers zeigen, dass die Kommunikation rund um die gesundheitlich bedingte Auszeit derzeit von Haftbefehls engstem Umfeld übernommen wird. Der Rapper selbst, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, hat sich zu seiner Situation bislang nicht öffentlich geäußert. Trotz der gemeldeten Verbesserung seines Zustands bleibt ein Zeitpunkt für Haftbefehls Rückkehr ins Rampenlicht weiterhin offen.

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Imago Haftbefehl beim CARStival in Mannheim

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ActionPress/action press Haftbefehl, Rapper

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Instagram / capo Capo und Haftbefehl, Brüder

Haftbefehl sagt seine Konzerte ab und zieht sich zurück: Findet ihr diese Entscheidung richtig? Absolut – erst gesund werden, dann wieder auf die Bühne. Die Absagen sind enttäuschend, aber bei seiner Gesundheit natürlich nachvollziehbar. Ergebnis anzeigen