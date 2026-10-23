Nach Betrug: Katharina Eisenblut klärt über Neuanfang auf

Katharina Eisenblut (32) hat sich mit einem sehr offenen Update bei ihren Fans gemeldet. In einer Instagram-Story sprach die ehemalige DSDS-Kandidatin über ihr Wohlbefinden mit besonderem Hinblick auf ihre Ehe. Auslöser war die Frage eines Followers, wie es ihr denn wirklich gehe. Katharina berichtete daraufhin offen von den Problemen in ihrer Beziehung. Nach einem Betrug hätten sie und ihr Mann gemeinsam an ihrer Partnerschaft gearbeitet. Auf diesen Neuanfang blickt sie inzwischen mit Stolz zurück. Gleichzeitig ließ sie keinen Zweifel daran, dass es für sie eine Grenze gibt: Sollte sich so etwas wiederholen, wäre die Ehe für sie beendet. Vor allem aber wünscht sich die Sängerin nun eines – endlich wieder in ein normales Leben zurückzukehren und diese Zeit hinter sich zu lassen.

Auslöser für die Kommentare war ein Auftritt vor Kurzem in der Talkshow "deep und deutlich", bei dem sie ein schmerzhaftes Kapitel ihrer Beziehung öffentlich gemacht hatte. Der Realitystar gestand, dass ihr Verlobter Dominic sie über eine Spiele-App betrogen habe. Auf seinem Handy entdeckte die Sängerin Nachrichten, die er mit einer anderen Frau ausgetauscht hatte. Zu einem persönlichen Treffen sei es zwar nie gekommen, für Katharina war die digitale Affäre jedoch ein großer Vertrauensbruch. Die Situation habe sich jedoch noch in einem Rahmen bewegt, in dem ein gemeinsamer Weg möglich gewesen sei. Genau diesen hätten die beiden eingeschlagen. "Ich bin sehr stolz, dass ich das gemacht habe", erklärte sie auf Instagram.

Dass ihre Bereitschaft zur Aufarbeitung jedoch nicht grenzenlos ist, stellte sie im selben Atemzug klar. "Und ich weiß, dass mein Mann auch weiß, dass, wenn irgendwas noch mal passiert, in so einer Richtung, ich einfach weg bin", machte der TV-Star deutlich. Wie sehr sie eine Wiederholung treffen würde, machte sie mit drastischen Worten deutlich: "Und dann könnt ihr mich alle aufsammeln, vom Boden aufkratzen und dann könnt ihr mich trösten." Solange es nicht erneut so weit komme, wünsche sie sich einen vorausschauenden Umgang mit dem Thema – und die Chance, ihren Alltag wieder normal weiterzuführen. Letzten Endes ist Katharina trotz der ernsten Thematik gefasst und entschlossen. Sie und ihr Mann würden die Situation gemeinsam durchstehen und als Paar zusammenhalten. "Und ich kann euch sagen, wir stehen drüber", richtete sie sich abschließend an ihre Community.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Partner Dominic Höppner, August 2024

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner mit seiner Tochter und Katharina Eisenbluts Sohn Emilio, August 2026