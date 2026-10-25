Linda Hamilton erteilt "Terminator 7" eine klare Absage

Eine Rückkehr als Sarah Connor kommt für Linda Hamilton (70) offenbar nicht mehr infrage. In einem Interview mit JustWatch erfuhr die Schauspielerin, dass James Cameron (72) an einem weiteren Teil der "Terminator"-Reihe arbeitet, und reagierte deutlich überrascht. "Er hat noch einen angekündigt? Das hat er gesagt? Ich bin raus. Ich bin raus!", stellte sie gegenüber dem Portal klar. Deutlicher hätte ihre Absage an "Terminator 7" kaum ausfallen können.

Ihre Überraschung begründet Linda vor allem mit dem Abschneiden ihres bislang letzten Auftritts im Franchise. "Ich weiß nicht, der letzte ['Dark Fate'] lief finanziell nicht gut, deshalb bin ich sehr überrascht zu hören, dass es noch einen geben wird. Danke für die Neuigkeiten!", erklärte sie gegenüber JustWatch. Tatsächlich floppte der Film an den Kinokassen gehörig. Paramount, Skydance und die weiteren beteiligten Studios sollen rund 122,6 Millionen US-Dollar [ca. 109,3 Millionen Euro] verloren haben. Den künftig Beteiligten drückt die Schauspielerin trotz ihrer Absage die Daumen: "Wisst ihr, ich wünsche allen alles Gute. Es ist nur ... wir werden sehen, was als Nächstes passiert."

Die Darstellerin schlüpfte 1984 im ersten "Terminator" erstmals in die Rolle der Kämpferin und prägte die Figur über Jahrzehnte hinweg. Zuletzt war sie 2019 in "Terminator: Dark Fate" als Sarah Connor zu sehen. Bei der geplanten Fortsetzung will sie nun aber nicht mehr dabei sein. Und auch Arnold Schwarzenegger (79) wird kein Teil des neuen Films sein. Wer stattdessen im Mittelpunkt der neuen Geschichte stehen soll, ist bislang nicht bekannt.

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Getty Images Linda Hamilton beim Photocall zu "Terminator: Dark Fate" in London, 17. Oktober 2019

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Imago Filmszene aus "Terminator 2: Judgment Day" mit Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton und Edward Furlong, 1991

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Getty Images Bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Los Angeles: Linda Hamilton auf dem roten Teppich