Nach HadeB-Scheidung: Marco verrät Details zu neuem Partner

Nach dem Ende seiner TV-Ehe hat Marco wieder sein Glück gefunden – und gibt nun erstmals etwas persönlichere Einblicke in seine neue Beziehung. Im Interview mit Promiflash verrät Marco, was die beiden so eng miteinander verbindet. "Wir ticken in so vielen Dingen gleich, dass es manchmal schon fast unheimlich ist – selbst den gleichen Beruf haben wir", erzählt der TV-Star. Das neue Liebesglück beschreibt der Reality-TV-Star als besonders harmonisch: Die beiden würden sich blind verstehen, viel miteinander lachen und könnten in der Partnerschaft komplett sie selbst sein. Weitere Details zu dem Mann an seiner Seite, etwa seinen Namen oder den gemeinsamen Beruf, behält er vorerst jedoch für sich. Nach der offiziellen Scheidung von seinem Hochzeit auf den ersten Blick-Ehemann Marc scheint für Marco damit ein neues Kapitel begonnen zu haben.

Wie sehr ihn die Beziehung erfüllt, macht Marco gegenüber Promiflash mit deutlichen Worten klar: "Es ist, als hätten wir uns gesucht und gefunden. Wir verstehen uns ohne viele Worte, lachen unglaublich viel zusammen und können einfach wir selbst sein", schwärmt er. Dass diese Verbindung für ihn etwas Besonderes ist, könne er manchmal selbst kaum glauben. Er sei dankbar, diesem Menschen begegnet zu sein, und betont: "Für mich fühlt es sich einfach richtig an." Auch eine gemeinsame Zukunft ist zwischen den beiden offenbar längst ein Thema – konkrete Vorhaben nennt Marco allerdings nicht. Auch die Nähe zwischen ihnen sei schon beim Kennenlernen schnell spürbar gewesen. "Ich glaube, manchmal begegnet man einem Menschen und merkt ziemlich schnell, dass da etwas ganz Besonderes ist. Genau so war es bei uns", erklärt er. Nun wollen sie ihre vielen gemeinsamen Pläne Schritt für Schritt miteinander verwirklichen und freuen sich auf das, was vor ihnen liegt.

Bekannt wurde Marco 2025 durch die Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick", in der er Marc das Jawort gab. Das TV-Experiment führte für die beiden jedoch nicht zu einer dauerhaften Ehe. Inzwischen ist ihre Scheidung offiziell. Das Scheidungsverfahren fand in Hamburg statt, weil Marco den Antrag eingereicht hatte. Persönlich saß der Realitystar dabei allerdings nicht mit seinem Ex-Mann im Gerichtssaal: Er nahm gemeinsam mit seinem Anwalt per Videoschalte an dem Termin teil und sah Marc deshalb lediglich auf dem Bildschirm. Miteinander sprechen mussten die beiden während der nüchternen Verhandlung nicht. Nachdem Marcos Personalien bestätigt worden waren, stellte das Gericht das Scheitern der Ehe fest und sprach die Scheidung aus. Damit ist das Kapitel ihrer bei "Hochzeit auf den ersten Blick" geschlossenen Ehe auch rechtlich beendet.

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Instagram / marco_hadeb Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Instagram / marco_hadeb Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

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Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025